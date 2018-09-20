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Минобороны сообщило об отсутствии на сбившей Ил-20 ракете системы «свой-чужой»

Сирийская система ПВО С-200, ракета которой сбила российский самолет-разведчик Ил-20, не была оснащена системой опознавания «свой-чужой», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

По его словам, система опознавания «свой-чужой» является строго индивидуальной у каждого государства. Российская система опознавания не устанавливается на экспортируемые в рамках военно-технического сотрудничества образцы вооружения и военной техники. «Все это в полной мере относится и к поставленным в Сирию отечественным системам ПВО», — сказал Конашенков. Рассуждения «псевдоэкспертов» о причинах гибели самолета Ил-20 якобы из-за несрабатывания системы «свой-чужой» он назвал дилетантскими фантазиями.

«Используемая в России система госопознавания "свой-чужой" объединяет летательные аппараты и системы противовоздушной обороны только российской принадлежности. Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть», — пояснил представитель ведомства.

Поставленная Россией Сирии система ПВО вечером 17 сентября выпустила ракету по российскому военному самолету Ил-20. Самолет-разведчик с 15 членами экипажа на тот момент находился в небе над Средиземным морем. Ракета попала в цель. Выживших нет.

Ранее Минобороны заявило, что в крушении Ил-20 виноваты Военно-воздушные силы Израиля. По информации российского ведомства, российский самолет под удар подставили израильские летчики. «Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — говорил ранее Конашенков. Такие действия израильской стороны он назвал враждебными. Израиль всего за минуту до начала атаки предупредил о ней российскую группировку войск в Сирии, сообщало Минобороны. Это не позволило увести российский самолет в безопасную зону, отмечали в ведомстве.

Президент России Владимир Путин назвал трагической случайностью крушение Ил-20 в Сирии. При этом он поддержал позицию Минобороны России. Командующий ВВС Израиля Амикам Норкин 20 сентября должен прилететь в Москву для передачи данных о происшедшем.