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Пушилин решил баллотироваться на пост главы ДНР

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин решил участвовать в выборах 11 ноября, назначенных после убийства 31 августа бывшего главы республики Александра Захарченко. Пушилин объявил об этом сегодня на форуме общественных организаций «Будущее Донбасса», сообщили «Новости Донецкой республики».

Выдвинуться кандидатом Пушилину предложила руководитель общественной организации «Молодая республика» Ирина Костина. «При абсолютной поддержке присутствующих Пушилин дал свое согласие», — говорится в сообщении агентства.

Пушилин пообещал продолжить курс Захарченко на развитие ДНР. «Убийцы Александра Захарченко просчитались. Им не удалось запугать нас, не удалось сбить с выбранного пути», — отметил Пушилин.

Пушилин, переговорщик от ДНР по минским соглашениям, — второй и. о. главы ДНР после убийства Захарченко: генпрокуратура ДНР ранее назвала незаконным назначение вице-премьера Дмитрия Трапезникова.

На минувшей неделе США осудили назначенные в ДНР выборы. Представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что, «учитывая сохраняющийся российский контроль над этими территориями», выборы грубо противоречат обязательствам России по минским соглашениям. После этого ДНР заявила, что взрыв, в котором погиб Захарченко, организовала Служба безопасности Украины при участии западных спецслужб.

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