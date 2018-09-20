Трамп подписал указ о контроле за санкциями против России
Президент США Дональд Трамп подписал указ, детализирующий уже введенные санкции США против России. Новых санкций он не водит, но уточняет порядок и полномочия властей США при применении существующих ограничений. Речь идет о законах «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), «Акт о поддержке свободы на Украине» (UFSA) и других.
В частности, президент делегирует министру финансов США полномочия по имплементации санкций. Но при этом минфин США обязан консультироваться с госдепартаментом США.
Подписанный Трампом указ обеспечивает дальнейшую имплементацию санкций, предоставляя дополнительные полномочия министру финансов, а правительству США — возможность контроля за санкциями, говорится в заявлении Трампа на сайте Белого дома. «Эти санкции могут включать в себя запрет на некоторые финансовые операции, конфискацию имущества, запреты на выдачу лицензий на экспорт, отказ в выдаче виз и во въезде на территорию США. Также возможны санкции в отношении ближайших помощников людей, попавших в санкционный список», — говорится в документе.
«Гарантированное применение» положений CAATSA против России было одним из требований к администрации Трампа со стороны сенаторов, разработавших законопроект о дальнейшем ужесточении антироссийских санкций.