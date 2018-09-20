Макрон назвал неприемлемыми предложения Лондона по Brexit в их нынешнем виде
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал предложения Лондона в их нынешнем виде неприемлемыми, передает France 24. «Предложения, сделанные в их нынешнем виде, не являются приемлемыми, особенно в том, что касается экономической сферы», — сказал он на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Зальцбурге. По его словам, предложения Лондона не учитывают в должной степени целостности единого рынка.
По его словам, сейчас «настал момент истины» для решения вопросов, связанных с выходом Великобритании из ЕС. Макрон сказал, что ждет от британской стороны новых предложений в октябре. Президент Франции призвал страны - члены ЕС к единству в вопросе Brexit. Он напомнил о необходимости защищать интересы ЕС.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила распространить будущую зону свободной торговли между ЕС и Великобританией только на товары, исключив услуги. Она также высказалась против установления таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией.
В среду, 19 сентября, председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что переговоры о Brexit переходят в финальный этап. По его словам, необходимо проработать еще несколько вопросов. О каких именно вопросах идет речь, он не сказал.