Украина может ввести санкции против химкомпаний из-за работы в Крыму
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины предложило ввести санкции против компаний, которые связаны с производством и реализацией химической продукции в Крыму. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Под санкции могут попасть шесть компаний, уточняется там же: «Летан Инвестментс Лимитед» (Кипр), ООО «Титанактив» (Россия), ООО «Центр оптимальных технологий» (Россия), «Охна Холдингс Лимитед» (Кипр), ООО «Химкомснаб» (Россия), «Толексис Интерпрайзиз эйдж» (Швейцария).
Продукция этих предприятий изготовлена в условиях нарушения правового режима временно оккупированных территорий и с использованием незаконно добытых полезных ископаемых из недр, принадлежащих исключительно украинскому народу, отмечает министерство. Производство такой продукции угрожает жизни и здоровью украинцев на подконтрольных и оккупированных территориях, указывает ведомство.
Если соответствующие санкции будут введены, то эти юрлица не смогут работать с Украиной, говорится в сообщении. Кроме того, экономические отношения таких компаний могут быть ограничены или прекращены, отмечается там же.
Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины направило проект распоряжения в органы государственной власти. Позже его могут вынести на рассмотрение правительства на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.