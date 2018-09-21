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Основатель «Стопхама» ответил на решение Мосгорсуда о ликвидации движения

Движение «Стопхам» не будет обжаловать решение Мосгорсуда о его ликвидации. Об этом сообщил радиостанции «Говорит Москва» основатель организации Дмитрий Чугунов.

«На данном этапе не вижу никакого смысла обжаловать решение, поэтому спасибо большое Мосгорсуду. У нас на самом деле очень сложно ликвидировать НКО, если идти путем самостоятельного сбора всех документов», — сказал он, отметив, что движение не ведет никакой финансовой деятельности.

Также он подчеркнул, что «Стопхам» остается общественным движением и что рейды «как проходили, так и будут проходить». По его словам, для того чтобы движение перестало работать, «нужно всех активистов убить, посадить, вывезти в другую страну, а поскольку их несколько тысяч, то это бесперспективное занятие».

21 сентября Мосгорсуд решил ликвидировать движение «Стопхам» по требованию Минюста. Как говорится в пресс-релизе суда, поступившем «Ведомостям», министерство ссылалось на то, что по закону некоммерческие организации должны ежегодно размещать отчеты о своей деятельности. «Стопхам» сведения за 2016 г. не представил.

В 2015 г. Минюст уже подавал иск в Мосгорсуд о ликвидации «Стопхама», и суд принял сторону министерства. Это решение в 2016 г. отменил Верховный суд.