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Мосгорсуд решил ликвидировать движение «Стопхам» по иску Минюста

Мосгорсуд по требованию Минюста принял решение о ликвидации общественного движения «Стопхам». Об этом сообщила пресс-служба суда, пишет агентство «Москва». «Ведомости» запросили комментарий суда и «Стопхама».

Решение — это основание для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), отметили в суде, добавив, что оно может быть обжаловано в Верховном суде.

Претензии Минюста были связаны с тем, что общество на протяжении длительного времени не предоставляло в ведомство данные о своей деятельности, сообщает «Интерфакс».

Минюст не впервые инициирует ликвидацию «Стопхама». В 2015 г. министерство также подало иск в Мосгорсуд, обвинив движение в том, что оно не сдает отчеты о своей деятельности. Суд принял сторону ведомства, однако это решение в 2016 г. отменил Верховный суд.

«Стопхам» — движение, выступающее против нарушений правил дорожного движения. Его участники известны тем, что наклеивают на лобовые стекла автомобилей стикеры с текстом «Мне плевать на всех — паркуюсь, где хочу». Движение было образовано в 2010 г. в Москве.