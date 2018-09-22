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На военном параде в Иране произошел теракт

Во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана произошел теракт, сообщают местные СМИ. По данным телеканала Press TV, неизвестные боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. Как сообщает BBC, стрелявшие были одеты в военную форму.

Число погибших и пострадавших уточняется, среди них есть дети. Агентство Tasnim сообщает, что погибли по крайней мере 10 человек, в том числе один журналист. Еще 21 человек пострадал, некоторые находятся в критическом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали как минимум двух боевиков.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Государственная телерадиокомпания «Голос Исламской Республики Иран» назвала напавших террористами-такфиритами, передает агентство Mehr. Так в Иране называют боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство».

Военные парады проходят сегодня в разных городах Ирана. Они приурочены к памятной дате — дню начала Ирано-иракской войны 1980-1988 гг.