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Политика
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Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в крупных городах Сибири

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Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в субботу в некоторых крупных городах Сибири. Акции были организованы КПРФ и профсоюзами и согласованы с властями.

В Барнауле власти впервые за много лет разрешили провести протестный митинг на главной площади города, сообщает агентство «Алтапресс». По словам организаторов, в акции участвовали около 2000 человек. После митинга протестующие подписали резолюцию, в которой призвали руководство страны отказать от решения экономических проблем за счет ухудшения благосостояния населения и выступили за проведение пенсионного референдума.

В Красноярске митинг прошел в спальном районе города, сообщает «Интерфакс». Участники тоже приняли резолюцию с требованием отменить пенсионную реформу и отправить в отставку ее авторов. По данным организаторов, краевые профсоюзы собрали уже около 60 000 подписей жителей региона, не согласных с пенсионной реформой.

Митинг в Абакане собрал рекордное для региона число участников, сообщает информационное агентство «Хакасия». На акцию пришли более 2000 человек. Акция была согласована с властями, но на ней присутствовало очень большое количество правоохранителей, отмечает агентство.

Митинги также прошли в Омске, Иркутске и других городах Сибири.

Законопроект о пенсионной реформе был принят Госдумой в первом чтении в июле этого года. Его первоначальная версия предусматривала повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65. Позже президент Владимир Путин внес поправки, предложив поднять возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Политика
Новости

«Роскосмос» опроверг выход из совместного с США проекта окололунной станции

Ведомости
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Россия не отказывалась от участия в совместном с США проекте по строительству орбитальной окололунной станции Deep Space Gateway, сообщил руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко.

«Россия не отказывалась от участия в проекте орбитальной окололунной станции с США. Это неправда», — сказал Устименко (его цитирует ТАСС). По его словам, сейчас продолжаются переговоры. Устименко подчеркнул, что «Роскосмос» выступает за кооперацию и сотрудничество в партнерских проектах.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может себе позволить участвовать в совместном с США проекте по созданию окололунной станции на тех условиях, которые сейчас существуют. По словам Рогозина, Россия может создать лунную научную станцию самостоятельно или со странами БРИКС.

Программа NASA предполагает создание международной обитаемой окололунной станции, которая на первоначальном этапе будет использоваться для изучения Луны и дальнего космоса, а затем в качестве пересадочной станции для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

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Бизнес
Новости

Белоруссия сообщила о решении с Россией вопроса нефтяных пошлин

Ведомости
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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин дополнительно обсудили в субботу и нашли решение по «главному вопросу» переговоров в Сочи. Соответствующий телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны, сообщила пресс-служба Лукашенко.

«В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании «Газпром», — говорится в сообщении пресс-службы.

В прошлом году Белоруссия получила право реэкспортировать 6 млн т поставляемой беспошлинно российской нефти и зачислить экспортные пошлины в свой бюджет. Этот механизм стороны назвали «перетаможкой». В конце августа Лукашенко заявил, что вопреки договоренностям Россия перечисляет Белоруссии не все пошлины от реэкспорта нефти.

Российско-белорусские переговоры, на которых обсуждался этот и другие вопросы, прошли в пятницу в Сочи. По словам Лукашенко, они длились более шести часов и были тяжелыми, но результативными.

Второй важный вопрос, который поднимался на переговорах в Сочи и обсуждался по телефону в субботу, — это формула цены на российский газ для Белоруссии в 2020–2024 гг. Ранее сообщалось, что Белоруссия хотела бы до июля следующего года договориться с Россией по данному вопросу.

Политика
Новости

Умер декан исторического факультета МГУ Иван Тучков

Ведомости
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Декан исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор искусствоведения, специалист по истории культуры античности, Древнего Рима и итальянского Возрождения профессор Иван Тучков умер на 63-м году жизни. Об этом сообщается на сайте факультета.

Тучков возглавлял факультет с 2015 г. Он также был членом аттестационной комиссии МГУ, Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки.

Тучков в 1978 г. окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, в 1981 г. — аспирантуру. В том же году он начал работать на факультете — преподавать на кафедре всеобщей истории искусства, которую возглавил в 2007 г. Параллельно читал курсы лекций по искусству на философском и экономическом факультетах МГУ, а также в Российском государственном гуманитарном университете.

Главной сферой научных интересов Тучкова были искусство итальянского Возрождения и культура Рима, отмечается в сообщении факультета. Особенно его интересовала художественная проблематика, связанная с архитектурой и убранством резиденций, вилл, садов. Тучков является создателем одной из ведущих российских школ в направлении истории искусств, говорится в сообщении.

Политика
Новости

Лукашенко рассказал о «тяжелых» переговорах с Путиным

Ведомости
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Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелыми, но результативными, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, переговоры длились более шести часов, при этом большую часть времени они с Путиным общались один на один. «Если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», — сказал Лукашенко (его цитирует агентство «БелТА»).

По словам Лукашенко, на встрече обсуждались политическое взаимодействие России и Белоруссии, продление срока возврата кредита на строительство БелАЭС, сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности, нефтяной отрасли.

Обсуждался также вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд, сообщил Лукашенко. «Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. И здесь тоже отторжения не было никакого», — сказал он.

Российско-белорусские переговоры прошли в пятницу в сочинской резиденции «Бочаров Ручей», сообщается на сайте Кремля. На них обсуждались ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, актуальные международные проблемы, говорится в сообщении.

Политика
Новости

СМИ сообщили о задержании замруководителя администрации главы Дагестана

Ведомости
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В Дагестане задержали заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Исмаила Эфендиева. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным «Интерфакса», задержание проводили сотрудники ФСБ в рамках дела о превышении должностных полномочий. Как рассказал собеседник агентства, задержание Эфендиева связано с делом бывшего первого вице-премьера республики Рамазана Алиева, который был задержан ранее. Также имя чиновника фигурирует в деле о присвоении и растрате и. о. руководителя ГКУ РД «Автохозяйство» Асахаба Абдулатипова, уточнил источник.

Источник ТАСС сообщил, что дома и в кабинете Эфендиева прошли обыски. Собеседник агентства подтвердил, что задержание чиновника связано с делом Алиева. Официального подтверждения информации пока нет.

Политика
Новости

В Москве прошел митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста

Ведомости
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На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Акция была согласована с властями, ее организовала КПРФ. Митинг проходил под лозунгом «Не допустим социального террора власти против собственного народа!».

По данным московского главка МВД, в митинге приняли участие около 3000 человек.

Ранее в субботу митинги против повышения пенсионного возраста прошли в крупных городах Сибири — Красноярске, Омске, Иркутске, Новосибирске и других. В Барнауле власти впервые разрешили провести протестный митинг на центральной площади, сообщает агентство «Алтапресс». В Абакане на митинг вышло рекордное для региона число людей (2000 человек), передает информационное агентство «Хакасия».

Законопроект о пенсионной реформе был принят Госдумой в первом чтении в июле этого года. Его первоначальная версия предусматривала повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. Позже президент Владимир Путин внес поправки, предложив поднять возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению.

Акция Навального против повышения пенсионного возраста

Политика
Новости

Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Иране

Ведомости
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с терактом в городе Ахваз. Россия возмущена «этим кровавым преступлением», говорится в телеграмме президента. Он выразил надежду на то, что все причастные к теракту будут наказаны. «Произошедшее в очередной раз напоминает о необходимости бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях», — говорится в сообщении Путина. Он выразил готовность сотрудничать с Ираном в борьбе с терроризмом.

Как сообщает агентство IRNA, число жертв теракта выросло до 24. Ранее сообщалось о 10 погибших и 21 пострадавшем.

Теракт произошел в субботу на военном параде в городе Ахваз на юге Ирана. Боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная террористическая группировка «Исламское государство». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq. Отмечается, что террористы не представили никаких доказательств своей причастности к атаке.

Военные парады проходят сегодня в разных городах Ирана. Они приурочены к памятной дате — дню начала Ирано-иракской войны 1980-1988 гг.

Недвижимость
Новости

Движение по Крымскому мосту для большегрузов откроют в конце сентября

Ведомости
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Движение по Крымскому мосту для большегрузного транспорта откроется в конце сентября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. «Ожидаем в конце сентября запуска грузового движения», — приводит ТАСС слова Аксенова. Ранее сообщалось, что движение грузовиков по мосту запрещено до октября.

Крымский мост, соединивший Краснодарский край и Крым, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 км. Он состоит из автомобильной и железнодорожной частей. Автомобильное движение по мосту было запущено в мае с опережением на полгода. Открытие движения поездов по Крымскому мосту ожидается в декабре следующего года.

Строительством моста занимаются компании «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест». Председатель совета директоров «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг на прошлой неделе заявил, что строительство моста идет по графику, отставаний нет. По его словам, никаких дополнительных финансовых ресурсов, кроме указанных в смете 227,9 млрд руб., не требуется.

Самые длинные мосты в России

Политика
Новости

Россия отказалась участвовать в создании окололунной станции Gateway

Ведомости
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Россия не может себе позволить участвовать в американском проекте по созданию окололунной станции Gateway на вторых ролях, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Мы создаем свою транспортную систему», — цитирует Рогозина «Интерфакс».

Гендиректор «Роскосмоса» добавил, что Россия может создать лунную научную станцию совместно со странами БРИКС. «Будет российская лунная станция на Луне или международная — это предмет переговоров. Возможно, это будет совместная станция с нашими дружественными странами — странами БРИКС», — сказал Рогозин. Он напомнил, что Россия начинает непилотируемую лунную программу в 2021 г.

Программа NASA предполагает создание международной обитаемой окололунной станции, которая на первоначальном этапе будет использоваться для изучения Луны и дальнего космоса, а затем в качестве пересадочной станции для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

В 2017 г. Россия и США подписали заявление о совместной работе над проектом по созданию окололунной станции. Предполагалось, что Россия создаст для станции шлюзовой модуль. Строительство станции планировалось начать в 2022 г.

В пятницу «РИА Новости» со ссылкой на представителя «Роскосмоса» сообщало, что Россия продолжит участвовать в проекте. Роль «Роскосмоса» в проекте собеседник агентства не уточнил.

Политика
Новости

На военном параде в Иране произошел теракт

Ведомости
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Во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана произошел теракт, сообщают местные СМИ. По данным телеканала Press TV, неизвестные боевики в течение десяти минут стреляли по людям во время парада. Как сообщает BBC, стрелявшие были одеты в военную форму.

Число погибших и пострадавших уточняется, среди них есть дети. Агентство Tasnim сообщает, что погибли по крайней мере 10 человек, в том числе один журналист. Еще 21 человек пострадал, некоторые находятся в критическом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали как минимум двух боевиков.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Государственная телерадиокомпания «Голос Исламской Республики Иран» назвала напавших террористами-такфиритами, передает агентство Mehr. Так в Иране называют боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство».

Военные парады проходят сегодня в разных городах Ирана. Они приурочены к памятной дате — дню начала Ирано-иракской войны 1980-1988 гг.

Бизнес
Новости

Reuters узнал о планах UC Rusal создать трейдера в Китае

Ведомости
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Российский производитель алюминия UC Rusal собирает команду трейдеров в Китае на фоне санкционных ограничений для западных потребителей, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, компания займется продажей металла на внутреннем рынке Китая и будет искать возможности для импорта и экспорта алюминия в эту страну. Еще одна специализация компании — сырье для производства алюминия — глинозем. Китай является крупнейшим в мире потребителем алюминия, в 2017 г. он купил у России 14 631 т этого металла.

Компания отказалась комментировать агентству эту информацию.

США ввели санкции против UC Rusal 6 апреля 2018 г. Ранее Департамент по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) сообщил также, что партнеры UC Rusal, которые были его клиентами до введения санкций в апреле, могут подписывать новые контракты с компанией без риска «вторичных санкций» для них.

Кто попал под новые санкции США

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