Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в крупных городах Сибири
Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в субботу в некоторых крупных городах Сибири. Акции были организованы КПРФ и профсоюзами и согласованы с властями.
В Барнауле власти впервые за много лет разрешили провести протестный митинг на главной площади города, сообщает агентство «Алтапресс». По словам организаторов, в акции участвовали около 2000 человек. После митинга протестующие подписали резолюцию, в которой призвали руководство страны отказать от решения экономических проблем за счет ухудшения благосостояния населения и выступили за проведение пенсионного референдума.
В Красноярске митинг прошел в спальном районе города, сообщает «Интерфакс». Участники тоже приняли резолюцию с требованием отменить пенсионную реформу и отправить в отставку ее авторов. По данным организаторов, краевые профсоюзы собрали уже около 60 000 подписей жителей региона, не согласных с пенсионной реформой.
Митинг в Абакане собрал рекордное для региона число участников, сообщает информационное агентство «Хакасия». На акцию пришли более 2000 человек. Акция была согласована с властями, но на ней присутствовало очень большое количество правоохранителей, отмечает агентство.
Митинги также прошли в Омске, Иркутске и других городах Сибири.
Законопроект о пенсионной реформе был принят Госдумой в первом чтении в июле этого года. Его первоначальная версия предусматривала повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65. Позже президент Владимир Путин внес поправки, предложив поднять возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению.