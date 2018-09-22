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Лукашенко рассказал о «тяжелых» переговорах с Путиным

Белорусско-российские переговоры в Сочи были тяжелыми, но результативными, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, переговоры длились более шести часов, при этом большую часть времени они с Путиным общались один на один. «Если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», — сказал Лукашенко (его цитирует агентство «БелТА»).

По словам Лукашенко, на встрече обсуждались политическое взаимодействие России и Белоруссии, продление срока возврата кредита на строительство БелАЭС, сотрудничество в сельском хозяйстве, промышленности, нефтяной отрасли.

Обсуждался также вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд, сообщил Лукашенко. «Мы обсуждали вопрос о рефинансировании долга в $1 млрд. И здесь тоже отторжения не было никакого», — сказал он.

Российско-белорусские переговоры прошли в пятницу в сочинской резиденции «Бочаров Ручей», сообщается на сайте Кремля. На них обсуждались ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, актуальные международные проблемы, говорится в сообщении.