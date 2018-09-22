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В Москве прошел митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста

На проспекте Академика Сахарова в Москве прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Акция была согласована с властями, ее организовала КПРФ. Митинг проходил под лозунгом «Не допустим социального террора власти против собственного народа!».

По данным московского главка МВД, в митинге приняли участие около 3000 человек.

Ранее в субботу митинги против повышения пенсионного возраста прошли в крупных городах Сибири — Красноярске, Омске, Иркутске, Новосибирске и других. В Барнауле власти впервые разрешили провести протестный митинг на центральной площади, сообщает агентство «Алтапресс». В Абакане на митинг вышло рекордное для региона число людей (2000 человек), передает информационное агентство «Хакасия».

Законопроект о пенсионной реформе был принят Госдумой в первом чтении в июле этого года. Его первоначальная версия предусматривала повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65. Позже президент Владимир Путин внес поправки, предложив поднять возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению.

Акция Навального против повышения пенсионного возраста