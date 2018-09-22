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Умер декан исторического факультета МГУ Иван Тучков

Декан исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор искусствоведения, специалист по истории культуры античности, Древнего Рима и итальянского Возрождения профессор Иван Тучков умер на 63-м году жизни. Об этом сообщается на сайте факультета.

Тучков возглавлял факультет с 2015 г. Он также был членом аттестационной комиссии МГУ, Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки.

Тучков в 1978 г. окончил отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ, в 1981 г. — аспирантуру. В том же году он начал работать на факультете — преподавать на кафедре всеобщей истории искусства, которую возглавил в 2007 г. Параллельно читал курсы лекций по искусству на философском и экономическом факультетах МГУ, а также в Российском государственном гуманитарном университете.

Главной сферой научных интересов Тучкова были искусство итальянского Возрождения и культура Рима, отмечается в сообщении факультета. Особенно его интересовала художественная проблематика, связанная с архитектурой и убранством резиденций, вилл, садов. Тучков является создателем одной из ведущих российских школ в направлении истории искусств, говорится в сообщении.