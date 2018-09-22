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СМИ сообщили о задержании замруководителя администрации главы Дагестана

В Дагестане задержали заместителя руководителя администрации главы и правительства республики Исмаила Эфендиева. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным «Интерфакса», задержание проводили сотрудники ФСБ в рамках дела о превышении должностных полномочий. Как рассказал собеседник агентства, задержание Эфендиева связано с делом бывшего первого вице-премьера республики Рамазана Алиева, который был задержан ранее. Также имя чиновника фигурирует в деле о присвоении и растрате и. о. руководителя ГКУ РД «Автохозяйство» Асахаба Абдулатипова, уточнил источник.

Источник ТАСС сообщил, что дома и в кабинете Эфендиева прошли обыски. Собеседник агентства подтвердил, что задержание чиновника связано с делом Алиева. Официального подтверждения информации пока нет.