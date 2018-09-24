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Фургал разработал новую структуру хабаровского правительства

Избранный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал о планах ввести в региональном правительстве новое штатное расписание. «Мной разработана структура. Штатное расписание уже давно разработано. Как только я вступлю в должность, вы об этом узнаете. Забегать вперед я не хочу, это неэтично и неправильно. Я еще не вступил в должность губернатора», - приводит «Интерфакс» его заявление на пресс-конференции в Хабаровске.

Фургал также не стал отвечать на вопрос о предстоящих кадровых назначениях как в региональном кабинете, так и относительно представительства края в Совете Федерации. Он пообещал назвать фамилии после инаугурации. «Сейчас озвучивать фамилии рано и нецелесообразно», - сказал он.

Перед вторым туром выборов в Хабаровском крае действующий губернатор Вячеслав Шпорт предложил Фургалу – перейти на работу в региональное правительство под его руководство. Кандидат от ЛДПР, отыгравший в первом туре у выдвиженца от «Единой России» 0,19% - 35,81% против 35,62% - ответил согласием. По предварительным результатам второго тура, Фургал побеждает действующего губернатора с результатом 69,57% против 27,97%.

Фургал подтвердил готовность работать со Шпортом. «Я к Вячеславу Ивановичу отношусь с достоинством, с пониманием. Как Вячеслав Иванович решит, как он видит для себя, так и будет. Я не могу сейчас прийти и предложить что-то человеку, который был моим соперником за пост. Если он придет ко мне и предложит действительно что- то действенное и это будет благотворно влиять на жизнь края, мы конечно с ним будем обсуждать эти вопросы», - уточнил он.