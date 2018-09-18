Политика / Власть

Кандидаты в губернаторы Хабаровского края заключили сделку

Действующий глава региона предложил сопернику работать в его правительстве, на что тот ответил согласием
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Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил своему сопернику на выборах главы региона – представителю ЛДПР Сергею Фургалу – перейти на работу в региональное правительство под его руководство. Либерал-демократ ответил на это своим согласием.

Запланированные перед вторым туром губернаторских выборов теледебаты двух кандидатов не состоялись. Вместо них телезрителям продемонстрировали видеообращение Шпорта и Фургала.

«Чтобы в дальнейшем нам не тягаться и не перетягивать канат, я предлагаю Сергею вместе работать над тем, чтобы реализовывать те обещания, которые мы давали избирателям, и работать на перспективу развития Хабаровского края», – сказал в видеообращении Шпорт, предложив сопернику должность первого заместителя председателя краевого правительства.

В свою очередь Фургал заявил, что никогда не гнался «за большими звездочками на погонах». «Для меня не является важной должность, для меня является важным возможность все-таки выполнить ту задачу и те обещания, которые я вам [избирателям] давал, – сказал он. – Поэтому я принимаю его предложение и готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни нашего края».

По итогам первого тура выборов единоросс Шпорт набрал 35,62% голосов, уступив депутату Госдумы от ЛДПР Фургалу, который заручился поддержкой 35,81% пришедших на избирательные участки.

Второй тур выборов в регионе намечен на 23 сентября. Если в нем согласится участвовать только один кандидат, то для признания выборов состоявшимися единственный участник должен набрать более 50% голосов.

Фургал заявил журналистам, что планирует участвовать в выборах. «Я намерен продолжать участие во втором туре, независимо от поступившего предложения. Снимать свою кандидатуру не планирую», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

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Комментарии  ()
avlysenko1987
08:21 18.09.2018
Я не понимаю почему Владимира Вольфовича так трясет когда ему говорят в глаза, что он никакая не оппозиция... Не выгодна "раскраска" внутриполитического пространства РФ исключительно ЕдРу и действующей федеральной исполнительной власти... Далее допустим представим, что есть две стороны "За Путина и нынешний порядок" и "За Навального и иной порядок". Системная оппозиция как говорит она против ЕдРа, но сама система её устраивает. ЕдРо постоянно говорит, что у нас демократия (пускай конечно с оговорками ОГРОМНЫМИ, но демократия). Нынешние федеральные власти и системная оппозиция против несогласованных митингов, шествия да и вообще в принципе против всяких акций Навального, но они за закон и в рамках закона говорят, что нужно осуществлять политическую деятельность. Теперь к самим прошедшим выборам. Давно не было такой ситуации (хотя это так конечно баловство) когда в 4 субъектах прошло протестное голосование и с большой уверенностью можно было предположить, что системная оппозиция придет к власти, что в свою очередь добавит красок на внутриполитическое устройство РФ. Минусы этого очевидны для действующий власти - чем более будет распространяться влияние системной оппозиции на исполнительную власть в разрезе субъектов, тем несносней начнет вести себя системная оппозиция в ГД РФ. Следующий момент это региональные парламенты (влияние на региональную законодательную ветвь) в которых при протестном голосовании тоже не получится ЕдРу удержатся (есть примеры данных субъектов за нынешние выборы), данное поражение приведет к тому, что СФ РФ начнет подавать голос, а в купе с губернатором оппозиционером это приведет практически к радикализации данного субъекта (по мнению действующей власти), в связи с вышеизложенным придется действительно а не мнимо включатся в политическую борьбу и проводить дебаты, готовить программы по сферам жизни в субъектах, а этого ЕдРо спустя 18 лет совсем разучилось делать... Плюсы для системы РФ очевидны также - это конкуренция, реанимация политических процессов, зарождение гражданского общества (в политическом плане), институт выборов начнет восстанавливаться, данные моменты не относятся к экономики, но в том числе и благодаря этим моментам экономика региона будет расти. А теперь возвращаясь к ЛДПР, ну что так называемая "единственная настоящая оппозиция к действующей власти" как Вы любите себя величать, так и будите далее доказывать, что Вы оппозиция?
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