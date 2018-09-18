Кандидаты в губернаторы Хабаровского края заключили сделку

Действующий глава региона предложил сопернику работать в его правительстве, на что тот ответил согласием

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил своему сопернику на выборах главы региона – представителю ЛДПР Сергею Фургалу – перейти на работу в региональное правительство под его руководство. Либерал-демократ ответил на это своим согласием.

Запланированные перед вторым туром губернаторских выборов теледебаты двух кандидатов не состоялись. Вместо них телезрителям продемонстрировали видеообращение Шпорта и Фургала.

«Чтобы в дальнейшем нам не тягаться и не перетягивать канат, я предлагаю Сергею вместе работать над тем, чтобы реализовывать те обещания, которые мы давали избирателям, и работать на перспективу развития Хабаровского края», – сказал в видеообращении Шпорт, предложив сопернику должность первого заместителя председателя краевого правительства.

В свою очередь Фургал заявил, что никогда не гнался «за большими звездочками на погонах». «Для меня не является важной должность, для меня является важным возможность все-таки выполнить ту задачу и те обещания, которые я вам [избирателям] давал, – сказал он. – Поэтому я принимаю его предложение и готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни нашего края».

По итогам первого тура выборов единоросс Шпорт набрал 35,62% голосов, уступив депутату Госдумы от ЛДПР Фургалу, который заручился поддержкой 35,81% пришедших на избирательные участки.

Второй тур выборов в регионе намечен на 23 сентября. Если в нем согласится участвовать только один кандидат, то для признания выборов состоявшимися единственный участник должен набрать более 50% голосов.

Фургал заявил журналистам, что планирует участвовать в выборах. «Я намерен продолжать участие во втором туре, независимо от поступившего предложения. Снимать свою кандидатуру не планирую», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

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