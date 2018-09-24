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Волков сообщил о новом административном деле против Навального

На оппозиционера Алексея Навального, который был задержан на выходе из спецприемника после 30 суток ареста, составляют новый административный протокол. Об этом сообщил его соратник Леонид Волков в своем Twitter.

По его словам, на Навального составляют протокол по ч. 4 ст. 20.2 КоАП («Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения митинга, повлекшее причинение вреда здоровью или имуществу»). Оппозиционеру грозит до 300 000 руб. штрафа или до 200 часов обязательных работ, или до 20 суток ареста.

«Это экзотическая статья, на моей памяти не применялась никогда», – подчеркнул Волков. Он предположил, что протокол оформляется за акцию против пенсионной реформы, проведенную 9 сентября, и отметил, что, «конечно, это явный заход на фабрикацию нового уголовного дела».

Как сообщила в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, дело рассмотрит Симоновский суд 24 сентября. Время заседания пока неизвестно.

Навального задержали ранее 23 сентября на выходе из спецприемника сразу после того, как он отбыл 30 суток ареста. Оппозиционер был арестован Тверским судом 27 августа за прошедшую в январе акцию «Забастовка избирателей».

9 сентября прошла объявленная Навальным всероссийская акция против повышения пенсионного возраста. По оценке Волкова, мероприятия состоялись более чем в 80 городах и участвовали в них от 60 000 до 80 000 человек. Во многих городах они не были согласованы: по оценке «ОВД-инфо», в 33 городах были задержаны 839 человек.

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