Навального задержали на выходе из спецприемника после ареста
Политика Алексея Навального задержали сразу после выхода из спецприемника, где он провел 30 суток ареста. Об этом сообщает «Дождь». Причины задержания пока неизвестны.
Тверской суд Москвы 27 августа отправил Навального под административный арест на 30 суток за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла в конце января. Его задержание произошло во время того, как он готовил другую акцию – против повышения пенсионного возраста, запланированную на 9 сентября. По словам Навального, судебное заседание было нужно власти, чтобы не дать ему участвовать в подготовке акции против повышения пенсионного возраста.
Несмотря на арест Навального, акция против повышения пенсионного возраста прошла во многих городах России. Соратник Навального Леонид Волков писал, что акции прошли более чем в 80 городах. По его оценкам, всего в акциях могло принять участие от 60 000 до 80 000 человек. Во многих городах мероприятия были не согласованы с властями. В целом по России, по данным «ОВД-инфо», задержали 839 человек в 33 городах.