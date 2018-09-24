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Политика
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Навального задержали на выходе из спецприемника после ареста

Ведомости
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Политика Алексея Навального задержали сразу после выхода из спецприемника, где он провел 30 суток ареста. Об этом сообщает «Дождь». Причины задержания пока неизвестны.

Тверской суд Москвы 27 августа отправил Навального под административный арест на 30 суток за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла в конце января. Его задержание произошло во время того, как он готовил другую акцию – против повышения пенсионного возраста, запланированную на 9 сентября. По словам Навального, судебное заседание было нужно власти, чтобы не дать ему участвовать в подготовке акции против повышения пенсионного возраста.

Несмотря на арест Навального, акция против повышения пенсионного возраста прошла во многих городах России. Соратник Навального Леонид Волков писал, что акции прошли более чем в 80 городах. По его оценкам, всего в акциях могло принять участие от 60 000 до 80 000 человек. Во многих городах мероприятия были не согласованы с властями. В целом по России, по данным «ОВД-инфо», задержали 839 человек в 33 городах.

«60 лет для женщины – это много». Что участники акции Навального думают о пенсионной реформе

Политика
Новости

Фургал разработал новую структуру хабаровского правительства

Ведомости
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Избранный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал о планах ввести в региональном правительстве новое штатное расписание. «Мной разработана структура. Штатное расписание уже давно разработано. Как только я вступлю в должность, вы об этом узнаете. Забегать вперед я не хочу, это неэтично и неправильно. Я еще не вступил в должность губернатора», - приводит «Интерфакс» его заявление на пресс-конференции в Хабаровске.

Фургал также не стал отвечать на вопрос о предстоящих кадровых назначениях как в региональном кабинете, так и относительно представительства края в Совете Федерации. Он пообещал назвать фамилии после инаугурации. «Сейчас озвучивать фамилии рано и нецелесообразно», - сказал он.

Перед вторым туром выборов в Хабаровском крае действующий губернатор Вячеслав Шпорт предложил Фургалу – перейти на работу в региональное правительство под его руководство. Кандидат от ЛДПР, отыгравший в первом туре у выдвиженца от «Единой России» 0,19% - 35,81% против 35,62% - ответил согласием. По предварительным результатам второго тура, Фургал побеждает действующего губернатора с результатом 69,57% против 27,97%.

Фургал подтвердил готовность работать со Шпортом. «Я к Вячеславу Ивановичу отношусь с достоинством, с пониманием. Как Вячеслав Иванович решит, как он видит для себя, так и будет. Я не могу сейчас прийти и предложить что-то человеку, который был моим соперником за пост. Если он придет ко мне и предложит действительно что- то действенное и это будет благотворно влиять на жизнь края, мы конечно с ним будем обсуждать эти вопросы», - уточнил он.

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможных финансовых сложностях New Stream

Ведомости
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Поставки нефти на все три НПЗ, входящие в группу New Stream Дмитрия Мазурова, были приостановлены «Транснефтью» из-за отсутствия маршрутных поручений. Это значит, что компания, которая не производит сырье самостоятельно, вовремя не закупила его на внутреннем рынке, пояснил собеседник «Коммерсанта». Одной из причин этого, по его мнению, может быть нехватка у компании оборотных средств для покупки нефти, другой — попытка переработчика добиться более выгодных условий приобретения сырья.

«Это странное поведение, потому что простои в работе НПЗ ведут к дополнительным расходам, особенно если они продлятся более нескольких дней, тогда завод придется полностью перезапускать после остановки»,— говорит один из собеседников издания. В «Транснефти» сообщали о приостановке поставок на крупнейший в группе Антипинский НПЗ. На Афипский завод поставки были прекращены 21 сентября, а на Марийский — еще 17 сентября. В New Stream ситуацию не прокомментировали.

Поставки на Антипинский НПЗ в этом году прерывались неоднократно. В феврале вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов также связывал это с «финансовыми проблемами» New Stream, хотя группа объясняла происходящее ремонтом нефтепроводов. Один из источников издания рассказал, что перебои в поставках отмечаются еще с конца прошлого года.

Остановка поставок нефти на заводы New Stream не влияет на рынок. «В настоящее время НПЗ компании работают близко к заявленному плану на сентябрь, по которому произведут около 50 000 тонн автомобильного бензина и около 180 000 тонн дизельного топлива», - рассказал руководитель департамента переработки Минэнерго Антон Рубцов. По его словам, «временные приостановки поставок на НПЗ New Stream связаны не с технологическими, а с коммерческими особенностями работы компании». Он заверил, что происходящее «в любом случае это не отразится на обеспечении внутреннего рынка топливом».

Чистый долг New Stream составлял $2,5 млрд на конец 2016 г. после чего данные не раскрывались. Основным кредитором группы является Сбербанк, представители которого ранее вошли в органы управления структур New Stream вместо экс-владельца газовой компании «Итера» Игоря Макарова. Он выходит из New Stream, а его место займет новый собственник. Не исключено, что речь идет о близких к Сбербанку структурах. Ранее банк уже стал владельцем «золотой» акции Антипинского НПЗ.

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Бизнес
Новости

Робот для добычи полезных ископаемых на дне Арктики будет создан по заказу «Росатома»

РИА Новости, Ведомости
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Госкорпорация «Росатом» и входящая в нее компания «Атомредметзолото» выступят заказчиками создания роботизированной установки по добыче редких и трудноизвлекаемых металлов на дне Арктики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проектной группы Фонда перспективных исследований Виктора Литвиненко.

«Это будет достаточно сложный проект ухода «Атомредметзолота» с суши под воду, где находятся огромные запасы твердых и трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Пока мы работаем с ними. Возможно будут и другие соратники», – рассказал Литвиненко. Он уточнил, что агрегаты для подводной добычи твёрдых и трудноизвлекаемых полезных ископаемых производятся на будущее, «такой техники по сути нет».

Основой для проектируемой установки станет проект «Айсберг» по созданию отдельных автономных комплексов для освоения нефтегазовых месторождений. В рамках этого проекта был создан комплекс сейсморазведки, транспортно-монтажный и сервисный комплекс – подводное судно-катамаран, две подлодки, соединенные узлами, на которые устанавливаются крепёжные механизмы, позволяющие перевезти под водой и льдом буровую установку.

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Бизнес
Новости

Голикова допустила повышение возрастного ценза продажи алкоголя до 20 лет

Ведомости
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Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова анонсировала возможное повышение возраста покупателей алкогольной продукции до 20 лет. «Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но может быть не 21, может быть 20 лет», — приводит ее слова РИА Новости.

Правительство не устраивают достигнутые результаты по борьбе с алкоголизацией населения, и кабинет, по ее мнению, будет принимать «какие-то дополнительные меры», пообещала вице-премьер. При этом она сослалась на международный опыт, в том числе и некоторых стран СНГ, где алкоголь продается не с 18 лет, а с 20-21 года. «Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье», - сказала Голикова. Она пообещала, что инициатива будет обсуждаться публично.

Голикова отметила, что проект повышения возраста покупателей алкогольной продукции рассматривается в рамках федерального проекта по здоровому образу жизни, который включает как ограничение потребления алкоголя и табака, так и вопросы здорового питания, физкультуры и спорта. Он включен в национальный проект «Демография». «У страны, стоит задача: с одной стороны, естественный прирост населения, а с другой стороны, увеличение продолжительности жизни. Без снижения смертности от управляемых причин, к которым относится табакокурение, алкоголь, нездоровое питание, дорожно-транспортные происшествия. Без работы в этих направлениях продвинуться серьезно будет очень сложно», — подчеркнула Голикова в интервью агентству.

Минздрав разработал программу по формированию здорового образа жизни и с 1 января 2019 г., как надеется Голикова, начнет работать по ней более активно. Вице-премьер уверена, что работу волонтеров-медиков придется подкреплять дополнительными мерами, стимулирующими к здоровому образу жизни.

В начале года специалист Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов, выступавший за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года, говорил о вероятном возвращении этого пункта в приоритетный нацпроект. Ранее вопрос был исключен из стратегии формирования здорового образа жизни населения.

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Экономика
Новости

Россия может создать научную станцию на Луне

Ведомости
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Россия рассматривает проект создания научной станции на поверхности Луны. Об этом ТАСС рассказали в «Роскосмосе». Это может быть полностью собственная программа, но возможно и партнерство – с США или странами БРИКС, уточнили в госкорпорации.

«Роскосмос рассматривает проект строительства научной станции на поверхности Луны. Это может быть как полностью отечественная программа, так и в рамках международной кооперации — облик будет определен в соответствии с ресурсами корпорации и по итогам переговоров с партнерами», – заявили в «Роскосмосе».

Эту тему обсудит гендиректор «Роскомоса» Дмитрий Рогозин на встрече с директором NASA Джимом Брайденстайном. Она пройдет 10 октября.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может себе позволить участвовать в проекте США Deep Space Gateway по созданию окололунной станции на тех условиях, которые сейчас существуют. Программа NASA предполагает создание международной обитаемой окололунной станции, которая на первоначальном этапе будет использоваться для изучения Луны и дальнего космоса, а затем в качестве пересадочной станции для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно. Однако позже в «Роскосмосе» уточнили, что Россия не отказывалась от участия в проекте.

Orion Span собирается запустить первый в мире космический отель

Технологии
Новости

«Ростелеком» и Nokia вместе будут производить софт

Ведомости
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«Ростелеком» и Nokia создали в России совместное предприятие (СП) «РТК — Сетевые технологии», пишет «Коммерсантъ». Это рассказал газете источник и подтвердили в российской компании.

Вместе компании собираются создать производителя софта и оборудования для сетей связи, пояснил «Коммерсанту» вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов. «Пока на этом рынке есть только иностранные игроки. Таким образом, мы решаем глобальную стратегическую задачу импортозамещения», – добавил он. По его словам, технологии будут востребованы «Ростелекомом» и другими крупными госкорпорациями, однако он не раскрыл их названий.

«Ведомости» убедились, что «РТК — Сетевые технологии» зарегистрировано 19 сентября 2018 г., о чем указано в ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности – предоставление услуг телефонной связи. В «РТК — Сетевые технологии» у Nokia — 49%, а у «Ростелекома» – 51%, уставный капитал – 100 млн руб.

Недавно HMD Global (владеет Nokia) привлекла финансирование в размере $100 млн. Эти средства пойдут на расширение бизнеса на приоритетных рынках, в числе которых Россия, рассказывал в интервью «Ведомостям» гендиректор HMD Global Флориан Зайхе. По его словам, цель Nokia — получить как минимум 10% российского рынка.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

Политика
Новости

Памфилова признала состоявшимися выборы в Хабаровском крае

Ведомости
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Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае можно признать состоявшимся. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Выборы точно состоялись, результат тоже не вызывает никаких сомнений, но в любом случае надо дождаться официального подведения итогов выборов, а это вправе сделать только краевая комиссия», – сказала Памфилова.

По итогам подсчета 100% протоколов УИК, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,56% — у него 325 566 голосов. За кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, который был губернатором Хабаровского края с 2009 г., проголосовало только 27,97%.

Нет нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, заявила еще днем Элла Памфилова. Она отметила, что при этом был «беспрецедентный уровень информационного мусора».

В воскресенье, 23 сентября, прошел второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае. Фургал в интервью «Ведомостям» сказал, что выборы в Хабаровском крае нужно ставить в пример всей России. «Народ, люди устали и хотят изменений. Я являюсь жителем Хабаровского края. Я знаю полностью, начиная от маленькой деревни и заканчивая крупным городом, чего хотят люди. Я просто пришел и сказал им: «Я знаю, что происходит. Я знаю, как это можно исправить». Все. Больше ничего не надо», – объяснил он итог голосования.

«Я это расцениваю как удар под дых». Памфилова о ситуации с выборами в Приморье

Политика
Новости

ЦИК не обновлял трансляцию результатов выборов во Владимирской области около часа

Ведомости
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Трансляция Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам второго тура выборов во Владимирской области перестала обновляться на вводе 14,52% протоколов. Это произошло примерно к 22:30 мск. За трансляцией можно проследить на сайте ЦИК. К 23:20 она снова начала обновляться.

По данным подсчета 14,52% протоколов, лидирует кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин: у него 48,52% голосов. Действующий губернатор Светлана Орлова пока набрала 45,75%.

Ввод протоколов по Владимирской области приостановлен, написал у себя в Facebook сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «В Суздальской ТИК два часа не вводят протоколы в ГАС «Выборы». Прибывшие в ТИК комиссии внесли данные в увеличенную сводную таблицу и вынуждены ожидать когда ТИК приступит к приему документации и введению данных протоколов в систему».

Первый тур губернаторских выборов во Владимирской области прошел в единый день голосования 9 сентября. Никто из кандидатов не преодолел порог в 50%: Орлова набрала 36,5%, а Сипягин – 31,3%.

Трансляция ЦИК не обновлялась во время второго тура губернаторских выборов в Приморье после ввода 97,87% протоколов. Она не работала почти три часа. По итогам тех выборов победил с небольшим отрывом и после подсчета последних протоколов врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Однако крайизибрком признал резульаты выборов недействительными.

Политика
Новости

США отвергли обвинения Ирана в причастности к теракту на параде

Ведомости
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Чтобы найти виновных в теракте на военном параде в иранском городе Ахваз, президенту Ирана Хасану Рухани «нужно посмотреться в зеркало», заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Так она отреагировала на заявления Тегерана, который обвинил Вашингтон в причастности к теракту.

«Роухани нужно посмотреть на проблемы в его собственном регионе, чтобы понять причины произошедшего. Роухани может обвинять нас сколько угодно, но ему нужно посмотреться в зеркало», — сказала Хейли в эфире CNN. Она подчеркнула, что США осуждают любые террористические атаки, где бы они ни происходили. Хейли добавила, что США не стремятся к смене режима в Иране и где бы то ни было еще.

Теракт на военном параде в Ахвазе произошел в субботу, неизвестные боевики несколько минут стреляли по людям. В результате погибло около 30 человек, еще несколько десятков пострадали.

Ответственность за произошедшее на себя взяли сразу две группировки — «Исламское государство» (запрещено в России) и связанное с Саудовской Аравией «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе».

Однако власти Ирана отвергли причастность ИГ к теракту и возложили ответственность за произошедшее на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». Как заявил министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф, теракт совершили боевики, которых наняли, обучили, вооружили и профинансировали «иностранные режимы».

Стрельба на военном параде в Иране

Политика
Новости

Посольство России подтвердило задержание россиянина в Норвегии

Ведомости
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Посольство России в Норвегии подтвердило задержание россиянина в Осло. Он был задержан 21 сентября в аэропорту норвежской столицы после участия в международном семинаре в парламенте страны, говорится в сообщении посольства в Faceboоk.

«Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Обеспечиваем консульское содействие и защиту прав и интересов нашего гражданина», — заявило посольство.

Ранее Норвежское телеграфное бюро сообщило, что в Осло задержан гражданин России по подозрению в незаконной информационной деятельности. Имя задержанного не называется.

Задержанный на этой неделе принимал участие в семинаре, который проходил в парламенте Норвегии. Власти Норвегии официально проинформировали российскую сторону о задержании россиянина, сообщил «Интерфаксу» дипломатический источник.

Политика
Новости

Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом

Ведомости
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Два корабля ВМС Украины в сопровождении российских пограничных судов прошли под арками Крымского моста, сообщил гендиректор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. «Украинская "эскадра" вошла в канал в 13.50 и прошла под мостом в 15.15. Сопровождение обеспечено!» — написал Волков в Faceboоk.

В субботу корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. В соответствии с нормами международного морского права и для обеспечения безопасности России их сопровождают корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ.

Пресс-служба Росморречфлота сообщила ТАСС, что это «абсолютно штатная ситуация». «Оба судна включены в состав каравана, который проследует по Керченскому проливу. Мы обеспечиваем безопасность мореплавания, соответственно, их караван находится под лоцманской проводкой», — сказал представитель Росморречфлота.

Откуда и куда следуют корабли, ведомство не уточнило. Как сообщает «Украинский военный портал», оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск (Азовское море). Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море.

Позже президент Украины Петр Порошенко сообщил, что эти суда станут «частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове». «Поздравляю наши военные корабли — поисково-спасательное судно А500 "Донбасс" и морской буксир А830 "Корец" — с выходом в Азовское море», — написал Порошенко в Faceboоk. Он поблагодарил экипаж судов за «безупречно выполненный приказ».

Крымский мост, соединивший Краснодарский край и Крым, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 км. Он состоит из автомобильной и железнодорожной частей. Автомобильное движение по мосту было запущено в мае с опережением на полгода. Открытие движения поездов по Крымскому мосту ожидается в декабре следующего года.

Самые длинные мосты в России

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