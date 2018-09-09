В России прошли митинги против повышения пенсионного возраста

В целом по России, по данным «ОВД-инфо», задержали 839 человек в 33 городах Olga MALTSEVA / AFP

В воскресенье в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста. Их организовал политик Алексей Навальный, во многих городах мероприятия были не согласованы с властями.

В Москве акция прошла по относительно мирному сценарию. Митинг начался в 14.00 на Пушкинской площади, сотрудники правоохранительных органов просили протестующих разойтись, поскольку акция является несогласованной и нарушает общественный порядок, но массовых задержаний не было. Столкновения участников акции с сотрудниками ОМОНа и Росгвардии начались, когда протестующие вышли с Пушкинской площади на Большую Дмитровку.

По данным московского главка МВД, в митинге принимали участие около 2000 участников. По оценке корреспондента «Ведомостей», людей на акции 9 сентября было не меньше, чем на акции Навального «Он нам не царь», которая прошла 5 мая. Тогда на акцию, по данным полиции, пришли 1500 человек. При этом сообщалось о задержании 1600 протестующих. Следственный комитет завел уголовное дело в отношении одного из участников акции протеста в Москве. По версии следствия, мужчина «в ответ на законные требования сотрудника полиции нанес последнему удары в область головы». Имя нападавшего и место происшествия в сообщении не указано.

В Петербурге задерживать участников акции начали еще до ее начала, при этом сотрудники правоохранительных органов действовали жестко. Как сообщало «ОВД-инфо», митингующих «волокли по асфальту, роняли на землю, тащили по лестнице». Сообщалось о задержании несовершеннолетних и пожилых людей, как минимум три человека пострадали: один мужчина получил травму головы, медицинская помощь понадобилась пенсионеру и девушке, которая потеряла сознание при задержании.

Данные о числе задержанных расходятся. По данным Министерства внутренних дел России, в общей сложности в Москве и Петербурге задержаны «около 100 человек». По данным «ОВД-инфо», в Петербурге задержали 354 человека, в Москве - 36. Интернет-газета «Фонтанка.ру» сообщала, что в Санкт-Петербурге были задержаны около 500 человек.

В целом по России, по данным «ОВД-инфо», задержали 839 человек в 33 городах. Больше всего – в Екатеринбурге (129 человек), Краснодаре (60), Перми (48), Омске (32), Казани (22).

Несмотря на небольшое число участников акции, назвать ее провальной для Навального нельзя, считает политолог Константин Калачев. После обращения президента Владимира Путина люди не верят в то, что могут участием в митингах повлиять на власть в решении пенсионного вопроса. «Для Навального пенсионная реформа вторична, первично желание показать свою личную решительность и непримиримость настоящего оппозиционера», - говорит Калачев. Навальный этой цели добился, считает политолог.

Акции не были согласованы с властями, поэтому большого количества людей ожидать не приходилось, но настроены протестующие были более решительно, чем раньше. Что касается действий властей по отношению к протестующим, то их целью было продемонстрировать, что в случае необходимости власть может проявить жесткость, но разгон протестующих - не лучший фон для выборов, добавил Колачев: «Память об этой акции останется в образах-картинках с задержанными детьми».

Политолог Михаил Виноградов считает акцию 9 сентября не очень удачной для Навального. Людей на митингах было явно меньше, чем ожидали организаторы, не было ощущения мощного протеста, считает Виноградов. В данном случае разгон протестующих стал более масштабным событием, чем сама акция, поэтому действия властей можно считать контрпродуктивными.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы