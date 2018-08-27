Навальный пропустит акцию против повышения пенсионного возраста

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Евгений Разумный / Ведомости

Политик Алексей Навальный арестован на 30 суток за нарушение ч. 8 ст. 20.2 (повторное нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия) Кодекса об административных правонарушениях. Такое решение вынес в понедельник Тверской районный суд Москвы, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в твиттере. Административный протокол в отношении Навального был составлен за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января 2018 г.

Суд решил зачесть в срок ареста период задержания Навального в день «Забастовки избирателей» (с 14.40 по 22.40 28 января) и время с его последнего задержания - с 13.50 25 августа по 17.10 27 августа. С последнего момента будет исчисляться срок ареста Навального, сообщила пресс-служба суда.

Адвокаты Навального ходатайствовали о переносе заседания, поскольку им нужно было ознакомиться с материалами дела в количестве, как сообщила «Медиазона» со ссылкой на адвоката Ивана Жданова, 219 страниц. Однако судья отказал в удовлетворении ходатайства, дав лишь время ознакомиться с документами на месте. Также судья отказал в ведении протокола и видеосъемки заседания, о чем просила защита. Кроме того, адвокаты просили время на ознакомление с видеоматериалами из дела, а сам Навальный подал ходатайства о незаконности действий полицейских, которые проводили в субботу его задержание, а также о сроках задержания - первый раз за акцию 28 января его задерживали 22 февраля, во второй раз политика задержали 25 августа.

Навальный также ходатайствовал о прекращении дела: в административном протоколе указано, что он был организатором акции, но оппозиционер считает организаторами тех, кто подавал заявку на проведении акции, сообщает «Медиазона». Кроме того, Навальный считает, что было нарушено его право на свободу собраний. Защита требовала вызвать в суд сотрудников полиции, проводивших задержание, а также свидетелей защиты. Судья разрешил вызвать лишь одного свидетеля защиты и сказал, что в ходе заседания будут просмотрены записи из материалов дела. Свидетель Илья Пахомов заявил на заседании, что видел момент задержания Навального на Тверской 28 января, сопротивления сотрудникам полиции политик не оказывал.