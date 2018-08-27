Мэрия объяснила отказ согласовать акцию Навального против пенсионной реформы

«Это вообще о чем? Какие акции прямого действия? Какая агитация? Как это связано с повышением пенсионного возраста и протестов против него?» - отметил Навальный Сергей Фадеичев/ТАСС

Решение мэрии Москвы отказать сторонникам оппозиционера Алексея Навального в согласовании митинга-шествия 9 сентября связано с тем, что организаторы акции, по данным столичных властей, планируют менять агитационные материалы ЦИК и Сергея Собянина на агитацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится в ответе мэрии на уведомление об акции, который Навальный опубликовал на своем сайте.

У мэрии есть информация, что «с целью негативного воздействия на ход выборов» ФБК, в частности, планирует «акции прямого действия по замене агитационных материалов ЦИК РФ и избирательного штаба С. Собянина на агитационные материалы ФБК», говорится в ответе. Кроме того, 9 сентября пройдут выборы мэра, а в центре города также состоятся мероприятия по случаю Дня города, отмечается в документе.

«Это вообще о чем? Какие акции прямого действия? Какая агитация? Как это связано с повышением пенсионного возраста и протестов против него?» - отметил Навальный. Он подчеркнул, что в ответе не указывается, что акция не согласована, и не предлагается другое место проведения. «По закону это означает одно: акция согласована», - считает оппозиционер.

Соратник Навального Леонид Волков в посте в Facebook подчеркнул, что «такой штуки, как «отказ в проведении митинга», в законе вообще нет». По его словам, «мэрия написала в письме кучу чуши, мути и компота, приплела какую-то «незаконную агитацию», но альтернативной площадки не предложила».

«Никаких агитационных материалов 9 сентября быть не может. Поэтому мы и указали, что не можем согласовать акцию. Они сами об этом говорят. Причина их сбора, которую они завуалировали, в этом и заключается. Это они сказали. Мы ровно по этой причине не можем согласовать мероприятие. Это их [организаторов] серьезный ляп. По закону в день тишины запрещена агитация. Это вам надо у них спросить, как они связывают выборы с пенсионной реформой. Они сами заявили о выборах, мы на это обратили внимание», - сказал «Ведомостям» руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Альтернативного места для акции мэрия не предложила, поскольку организаторы «выступают с повесткой агитации, а это день выборов, день тишины наступает за день до выборов», сказал Черников. «Замена агитационных материалов - это прямое нарушение действующего законодательства о выборах. Они немножко запутались в своих провокациях и пытаются с больной головы перекладывать на здоровую», - отметил он.

«Ведомости» направили вопросы пресс-секретарю мэра Гульнаре Пеньковой и в пресс-службу штаба Собянина.

В начале августа Навальный объявил о планах провести 9 сентября, в единый день голосования, всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. Тогда же в России пройдет единый день голосования. В частности, в Москве пройдут выборы мэра. «У нас есть гениальная дата для проведения акции протеста против повышения пенсионного возраста – это называется "единый день голосования". 9 сентября вы можете пойти голосовать, но почему бы вам и на митинг не зайти, и в шествии не поучаствовать», – писал Навальный. Ограничений на проведение митингов в день голосования не было, говорил он, и тема повышения пенсионного возраста должна стать главной в этот день.

В воскресенье, 26 августа, Черников объявил, что власти Москвы решили не согласовывать заявку сторонников Навального. По его словам, организаторы заявляли в соцсетях, что будут во время этого мероприятия проводить агитацию, которая не касается темы заявки, а агитация за день и в день выборов запрещена.

За день до этого Навального задержали у подъезда его дома в Москве. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш говорила, что оппозиционера задержали по административному протоколу от 31 января 2018 г., то есть, вероятнее всего, за акцию «Забастовка избирателей». Соответствующее дело в отношении оппозиционера рассматривает в понедельник Тверской суд Москвы. На момент публикации решение еще не вынесено.