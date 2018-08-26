Мэрия Москвы не согласовала акцию сторонникам Навального

Власти Москвы не согласовали заявку сторонникам оппозиционера Алексея Навального на проведение митинга-шествия 9 сентября Максим Стулов / Ведомости

Власти Москвы не согласовали заявку сторонникам оппозиционера Алексея Навального на проведение митинга-шествия 9 сентября. Об этом «Интерфаксу» рассказал руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«Мы внимательнейшим образом рассмотрели эту заявку, и было принято решение не согласовывать ее по ряду причин», – заявил Черников. По его словам, 9 сентября планируется проведение «множества мероприятий», посвященных подготовке празднования Дня города.

Подававшим заявку сторонникам Навального альтернативную площадку для проведения акции не предложили. Организаторы заявляли в соцсетях, что будут во время этого мероприятия проводить агитацию, которая не касается темы заявки, объяснил Черников. Агитация за день и в день выборов запрещена, добавил он. «Так как организаторы планировали нарушить несколько федеральных законов, мы решили не предлагать альтернативной площадки для проведения акции», – сказал Черников.

«Ведомости» ожидают ответа от пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, соратника политика Леонида Волкова и юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

В начале августа Навальный объявил о желании провести всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы. Акция планировала в единый день голосования 9 сентября. К примеру, в этот день в Москве пройдут выборы мэра, а в 22 регионах России пройдут прямые выборы губернаторов. «9 сентября вы можете пойти голосовать, но почему бы вам и на митинг не зайти, и в шествии не поучаствовать», – заявлял Навальный. По его словам, ограничений на проведение митингов в день голосования не было и тема повышения пенсионного возраста должна стать главной в этот день.

Сторонники Навального собирались подать заявки на проведение митинга в 46 городах, где базируются штабы политика, а также были намерены охватить и другие города. «Если нам незаконно откажут, мы будем выходить, потому что в Конституции закреплено право на мирные собрания», – говорил сам политик.

В субботу, 25 августа, Навального задержали у подъезда его дома в Москве. Политик позже рассказал, что это произошло за январскую акцию «Забастовка избирателей». «Обычно пытаются задержать накануне акции, а тут аж за две недели. Тема очень важная. В Кремле переживают», – написал политик на своем сайте.

Как прошла «забастовка избирателей» в Москве