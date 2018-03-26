Ходорковский раскритиковал «забастовку избирателей» Навального
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Основатель движения «Открытая Россия», экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в 25 марта подверг критике идею бойкота выборов президента. По его мнению, кампания бойкота помешала наблюдению за этими выборами. «Мы изначально говорили, что не удастся показать неприход людей на участки. Я думал, что, может быть, наши коллеги что-то придумали. Не придумали. В итоге возмущение было только конкретными нарушениями, но их было меньше, потому что наблюдателей было меньше, чем обычно. Потому что идея о том, что мы не участвуем в выборах, но участвуем в наблюдении, несколько шизофреническая», - заявил Ходорковский участникам конференции «Открытой России», которая проходила в Вильнюсе.
«Забастовка избирателей» была объявлена Алексеем Навальным после того, как Центризбирком отказал ему в регистрации кандидатом в президенты из-за судимости по тяжкой статье УК по делу «Кировлеса». Навальный призвал сторонников не ходить на выборы, но записываться в наблюдатели.
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