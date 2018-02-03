Ходорковский объяснил нежелание превращать «Открытую Россию» в политическую партию

По словам Ходорковского, его беспокоит перспектива 2019 г., в том числе выборы в Мосгордуму Abaca Press / TASS

Движение «Открытая Россия» не будет преобразовано в политическую партию, об этом заявил экс-глава ЮКОСа, основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский во время онлайн-общения со своими московскими сторонниками. Он сказал, что цель движения – воспитать молодых политиков, которые дальше бы пошли во власть, а не сама по себе борьба за власть, то есть то, чем занимаются политические партии. «Поэтому наши сторонники работают в штабе Ксении Собчак, в штабе Алексея Навального и даже в штабе Григория Явлинского, хоть он это и отрицает», – заявил экс-глава ЮКОСа.

По словам Ходорковского, его беспокоит перспектива 2019 г., в том числе выборы в Мосгордуму. Он сказал, что поддержка участия независимых муниципальных депутатов в выборах в Мосгордуму будет зависеть от того, как они проявят себя в работе со своими сторонниками. «Однако в любом случае все будет зависеть от политической ситуации, которая сложится. В 2018 г. на повестке дня стоят выборы мэра в Москве. Также мы будем заниматься муниципальными выборами в Санкт-Петербурге. Но мы не будем вписываться в безусловно проигрышные проекты, чтобы просто столкнуть наших сторонников с теми, кто защищает режим», – заявил Ходорковский.

Он считает, что демократам надо объединяться для проведения совместных мероприятий, а не ждать, когда произойдет единение всех демократических сил. «Демократические силы разные по своей природе. Часть стремится к уличной активности и игнорирует действующее законодательство. С такими людьми работает Навальный. Часть имеет социал-демократические взгляды. И так далее. В демократической оппозиции много взглядов. Но все считают, что власть должна быть сменяемой и каждая группа должна получить политическое представительство. Демократические силы должны объединяться в рамках конкретных мероприятий – выборы, митинги, защита политзаключенных», – сказал Ходорковский сторонникам.

В апреле прошлого года Генпрокуратура признала нежелательными организациями зарегистрированные в Великобритании движение OR «Открытая Россия» Михаила Ходорковского и общественное сетевое движение «Открытая Россия», а также американский «Институт современной России», возглавляемый сыном Ходорковского Павлом. В свою очередь юристы движения говорили, что «Открытая Россия» «является чисто российской организацией и потому нежелательной быть признана никак не может».