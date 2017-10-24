Политика
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Елена Мухаметшина
Демократия

Ходорковский призвал голосовать на выборах против Путина

Кандидатам в президенты он посоветовал продвигать идею парламентской формы правления

Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский призвал к протестному голосованию на президентских выборах. Такое заявление опубликовано на его страницах в Youtube и в Facebook. Он считает, что сейчас у демократов три задачи. Первая – добиться регистрации всех кандидатов, которые хотят участвовать в выборах и могут собрать голоса. Вторая задача, по мнению Ходорковского, – принять участие в протестном голосовании на избирательных участках и заниматься наблюдением за выборами. «Протестное – значит против Путина или его ставленника, за любого приемлемого кандидата, а в случае его отсутствия – против всех, испортив бюллетень. Важен факт отказа голосовать за заранее определенного победителя, а не факт отказа от своих гражданских прав», – считает Ходорковский.

Также, по его мнению, кандидатам необходимо продвигать «важные для будущего России» вопросы, в частности, децентрализацию и федерализацию страны, независимость судебной системы с расширением полномочий суда присяжных. Нужно исключить администрацию президента и ФСБ «из числа лиц, фактически назначающих судей и определяющих их решения», перейти к парламентской форме правления с сокращением полномочий президента, добавляет Ходорковский.

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