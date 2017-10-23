Сергей Собянин готов снова выдвинуться в мэры Москвы

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
С выборами в Москве все пока неоднозначно
Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Сергей Собянин снова выдвинет свою кандидатуру в мэры Москвы, чтобы закончить начатые в городе реформы. Об этом он заявил в интервью «Ведомостям». Обсуждать слухи о своем возможном премьерстве он отказался. Ранее Bloomberg называло Собянина одним из возможных кандидатов на пост премьера.
О желании участвовать в выборах мэра, которые пройдут в сентябре 2018 г., уже заявляли экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин и депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков, но последний недавно был назначен губернатором Орловской области.
По убеждению Гудкова, его проект по выдвижению муниципальных депутатов показал, что его участники – вторая политическая сила в Москве и без самого экс-депутата выборы мэра не будут легитимными. Проблему с муниципальным фильтром решить можно, уверен Гудков: «У нас есть подписи депутатов в 66 районах, еще в 20 районах новой Москвы есть депутаты не от «Единой России», поэтому нам надо собрать примерно 20 подписей единороссов – мы будем договариваться с ними напрямую». У Митрохина, по его словам, пока есть подписи 40 депутатов. В «Справедливой России» еще не обсуждали вопрос о выдвижении кандидатов в мэры, признается эсер Михаил Емельянов. Михаил Дегтярев, кандидат в мэры от ЛДПР в 2013 г., говорит, что партия с высокой долей вероятности выдвинет кандидата и сам он в списке тех, кого будут рассматривать. КПРФ тоже выдвинет кандидата, но пока вопрос не обсуждался и конкретных фамилий нет, добавляет коммунист Юрий Афонин.
«Правительство Москвы – приверженец честных выборов, а выборы предполагают, что они конкурентные», – говорит собеседник «Ведомостей» в правительстве Москвы. Но пока, по его словам, рано говорить, будет ли мэрия помогать подписями оппозиционерам.
Вероятность проведения в Москве конкурентной кампании высока, считает директор по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов: «Оппозиция не может сама пройти муниципальный фильтр, но уверен, что все основные кандидаты получат подписи единороссов». По его мнению, в участии Гудкова будет заинтересована администрация президента – это возможность раскрутить нового политика на протестном поле, который бы стал конкурентом Алексею Навальному. Муниципальные выборы показали наличие в Москве запроса на обновление элит, а ключевые публичные позиции в команде Собянина (транспорт, ЖКХ, строительство, соцблок) люди занимают уже по 5–7 лет, напоминает эксперт: «Именно их критикуют чаще, чем мэра, это может создать трудности для власти». Явка лоялистов на выборах мэра будет ниже, чем на президентских, так как дважды за год мобилизовать москвичей сложно, прогнозирует Пожалов: «В Москве в последние годы мы видим реальную явку и результаты, соответствующие реальному волеизъявлению. В 2013 г. явка была 32%, в 2016 г. – 35%. Это базовый коридор и на выборах мэра». Если на выборах президента не будет кандидата для протестного голосования, а Ксению Собчак москвичи не воспримут как независимого кандидата, то возможен перенос на выборы мэра «отложенного недовольства отдельными процессами в городе», резюмирует эксперт.
«Если Собянин играет вдолгую, то он заинтересован в конкурентных и честных выборах: это тест на то, поддерживает ли его большинство горожан, и он хотел бы доказать, что избираем», – считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Если на президентских выборах мэр не обеспечит показателей, которые считаются достаточными для легитимации Путина в Москве, им могут быть недовольны, но особых проблем это не создаст, полагает эксперт: «У него уже были проблемы с темой сноса пятиэтажек, власть была обеспокоена, но Собянин показал, что может решить и ее». Время для ухода Собянина в премьеры сейчас неудобное, так как власти нужен обкатанный кандидат на выборах мэра, говорит Колесников: «Он этот пост может занять позже, а в дальнейшем принять участие и в гонке на позицию преемника».-
Секреты благоустройства: ради чего москвичи каждое лето терпят стройку
Евгений Разумный / Ведомости
Практически вся новая плитка в центре Москвы – разных оттенков серого цвета. Причины выбора такой цветовой гаммы – политические. Для программы «Моя улица» использовался гранит только российского производства, рассказала «Ведомостям» Александра Сытникова, директор программы и партнер КБ «Стрелка» (бюро разрабатывало стандарты концепций благоустройства московских улиц)
1/36
Евгений Разумный / Ведомости
Для мощения тротуаров на Якиманской набережной специально выбрана гранитная плитка разных оттенков, чтобы создать впечатление уютной, обжитой улицы. Однотонное мощение в этом месте, по мнению КБ «Стрелка», выглядело бы слишком стерильно
2/36
Дмитрий Новожилов / Ведомости
Месторождения яркого красного гранита, ранее широко использовавшегося в Москве, расположены на Украине. Гранит для «Моей улицы» везли с месторождений Урала и Карелии, а там он преимущественно серый
3/36
Евгений Разумный / Ведомости
На примере Якиманской набережной можно видеть, что пешеходные зоны в Москве по утвержденным стандартам благоустройства делают так, чтобы по ним мог проехать технический транспорт и машины, обслуживающие рестораны и магазины. Как показала практика, на пешеходных улицах, полностью закрытых для движения автомобилей, жизнь постепенно вымирает, объясняет Александра Сытникова
4/36
Евгений Разумный / Ведомости
По стандартам благоустройства, разработанным КБ «Стрелка», создание выделенных велодорожек в пешеходных зонах не предусмотрено. Это признано нецелесообразным, говорит Александра Сытникова
5/36
Евгений Разумный / Ведомости
С одной стороны, в Москве эти дорожки все равно заняты пешеходами (на фото Большая Никитская улица). С другой - велосипедное движение не настолько интенсивное и быстрое, как в европейских странах, поэтому велосипедисты могут передвигаться по улице в общем потоке
6/36
Евгений Разумный / Ведомости
Проект не всегда удается полностью реализовать так, как задумано. Лотки для отвода воды на Якиманской набережной выглядят небезопасно. Проект предусматривал устройство на этом месте водоотвода, закрытого решетками, но в процессе заказчик решился на эксперимент. Если установленные лотки плохо себя зарекомендуют, их заменят на решетки, надеются в КБ «Стрелка»
7/36
Евгений Разумный / Ведомости
Ведь после того, как архитекторы передают проект заказчику, тот волен вносить в него изменения по своему усмотрению, признают в КБ «Стрелка»
8/36
Евгений Разумный / Ведомости
У подрядчиков не всегда хватает материалов и мастерства, чтобы точно выполнить заказанные работы. Так, выход из подземного перехода к парку «Музеон» получился «с горкой». Проект предусматривал, что все будет ровно
9/36
Евгений Разумный / Ведомости
Стандарты благоустройства предусматривают мощение московских тротуаров плиткой большого размера. Это объясняется заботой о родителях с колясками, велосипедистах и любительницах высоких каблуков
10/36
Евгений Разумный / Ведомости
За последние два года в Москве высажено 8000 деревьев крупномеров. Проекты благоустройства предусматривают высадку взрослых деревьев везде, где это возможно, говорят в «Стрелке». На фото – набережная у парка «Музеон»
11/36
Евгений Разумный / Ведомости
Москвичей удивляют островки газона, появившиеся посреди парковок. Стандарты благоустройства предусматривают создание таких зеленых зон на открытых паркингах через каждые пять парковочных мест, рассказывает Александра Сытникова. Позже туда высадят деревья
12/36
Евгений Разумный / Ведомости
У этих выступов важная роль: деревья на парковке снижают тепловой эффект от раскаленного асфальта в жаркие дни и придают плоскостным парковкам гуманный вид, объясняет она
13/36
Евгений Разумный / Ведомости
Странные куски газона посреди мощеных тротуаров на самом деле забронированы для деревьев. В октябре - ноябре туда будут высажены крупномеры, обещает Сытникова
14/36
Евгений Разумный / Ведомости
«Мы старались поместить деревья, куда только возможно. Если их где-то нет, значит, под землей нет живого места от коммуникаций», – объясняет Сытникова. На фото клумбы на Славянской площади, в которых позже появятся деревья
15/36
Дмитрий Новожилов / Ведомости
На тротуаре рядом с метро «Павелецкая» деревья уже давно высадили
16/36
Евгений Разумный / Ведомости
При высадке деревьев предполагается, что около 10% саженцев не выживают. Хотя москвичи сильно критиковали высадку лип на Тверской морозной осенью 2016 г., теперь видно, что прижились 100% этих деревьев. Их дальнейшая судьба зависит от ухода. Главная задача – оберегать липы, как и любые другие растения в городе, от противогололедных реагентов
17/36
Евгений Разумный / Ведомости
На Крымском мосту, на Тверской и некоторых других улицах появились так называемые приподнятые пешеходные переходы. Смысл этого нововведения в том, что пешеходам не надо преодолевать бордюры и пандусы при выходе на проезжую часть, объясняют в КБ «Стрелка»
18/36
Евгений Разумный / Ведомости
Автомобилям при въезде на приподнятый пешеходный переход волей-неволей приходится притормаживать. В идеале въезд в зону пешеходного перехода должен быть ровным, без ступеньки. Но это требует большого мастерства от асфальтоукладчиков. Обладают им явно не все из них
19/36
Евгений Разумный / Ведомости
По новым стандартам благоустройства на московских улицах с преимущественно исторической застройкой должны устанавливать два типа опор освещения. Оба – реплики исторических светильников, воссозданные по чертежам из архивов музея «Огни Москвы», но с современной начинкой. В фонарях на Пречистенке установлены диодные лампы с теплым белым светом
20/36
Евгений Разумный / Ведомости
Пречистенка стала первой улицей города, где появился новый элемент ливневой канализации – щелевые лотки. На поверхности они практически не видны пешеходам, но внизу, под плиткой, размещен глубокий лоток, способный отвести большие объемы воды, объясняет Александра Сытникова
21/36
Евгений Разумный / Ведомости
Горожане заметили после реконструкции, что лотки ливневой канализации часто упирались в бордюр. Это значит, что строители не успели просверлить выпускное отверстие, но они это обязательно сделают, надеется Сытникова. На Пречистенке уже все в порядке
22/36
Евгений Разумный / Ведомости
Если после очень сильного ливня вода уходит с улицы в течение часа, значит, ливневая канализация справляется, считает Сытникова. Чтобы воды не было вообще, каждую улицу надо на год раскопать для полной реконструкции ливневки, уверяет она: «Готовы ли это терпеть москвичи? Сомневаюсь, горожан и ремонтные работы в течение лета очень раздражают»
23/36
Евгений Разумный / Ведомости
С благоустроенных улиц убрали воздушные провода, что позволило посмотреть на знакомые места по-новому
24/36
Евгений Разумный / Ведомости
Выезды и съезды со второстепенных дорог в центре сужены, чтобы исключить в этом месте парковку автомобилей, ограничивающих обзор водителям. Кроме того, сам переход становится короче, а машины перед ним сбрасывают скорость. Это повышает безопасность движения
25/36
Андрей Козырев / Ведомости
Новые дублеры вдоль Садового кольца играют важную роль: они не дают паркующимся или съезжающим с главной дороги автомобилям тормозить основной поток
26/36
Евгений Разумный / Ведомости
«Московские транспортники провели эксперимент: выпустили на Садовое кольцо два автомобиля, один из которых двигался с максимальной скоростью потока, разгоняясь и тормозя, а второй – все время передвигался со скоростью 45 км/ч, – рассказывает Александра Сытникова, – И оба преодолели кольцо примерно за одинаковое время»
27/36
Андрей Козырев / Ведомости
В итоге было решено оставить на Садовом кольце везде, где возможно, по пять полос в каждую сторону, чтобы обеспечить равномерное движение на всей его протяженности, объясняет Сытникова
28/36
Евгений Разумный / Ведомости
Широкие тротуары вдоль Садового кольца появились после того, как была определена оптимальная ширина проезжей части. «Мы не можем улучшить транспортную обстановку в Москве, здесь количество машин увеличивается слишком быстро, но мы стараемся сделать все, чтобы она не ухудшалась. Одна из мер для этого – обеспечить равномерное движение автомобилей по дороге. А для этого надо убрать сужения, где, например, девять полос превращаются в три», – объясняет Александра Сытникова
29/36
Евгений Разумный / Ведомости
Ширину автомобильных полос в центре уменьшили, придерживаясь международных стандартов. В крайних правых, шириной 3,5 м, помещается общественный и грузовой транспорт, остальные – шириной 3,25 м – рассчитаны на легковые автомобили
30/36
Евгений Разумный / Ведомости
Каменные островки безопасности, вызывающие много вопросов у москвичей, созданы для того, чтобы исключить хаотичные перестроения на светофоре. Теперь, чтобы повернуть на съезд или дублер, решение нужно принимать заранее – и так намного безопаснее, объясняет Сытникова
31/36
Евгений Разумный / Ведомости
Посадить газон или деревья на таких маленьких островках невозможно, но не исключено, что в будущем на них появятся какие-нибудь арт-объекты, рассуждает Сытникова
32/36
Дмитрий Новожилов / Ведомости
На благоустроенных улицах пешеходам не нужно преодолевать бордюры. Например, теперь от площади Белорусского вокзала до Охотного Ряда можно добраться, не увидев ни одной каменной «ступеньки» при выходе на проезжую часть, обещает КБ «Стрелка»
33/36
Евгений Разумный / Ведомости
Закончить «Мою улицу» ко Дню города не планировалось. Планировалось завершить так называемые «грязные» работы и увести с улиц технику. Но и это не везде удалось. В конце прошлой недели благоустройство Пречистенской набережной было в разгаре
34/36
Евгений Разумный / Ведомости
На фото: улица Полянка у книжного магазина «Молодая гвардия» 13 сентября. Чтобы закрыть дыры в тротуаре, рабочие временно «замазали» плитку асфальтом. Который год именно этот участок Полянки перестраивается и приспосабливается под новые нужды
35/36
Евгений Разумный / Ведомости
Только в этом году в Москве благоустроили 80 улиц и площадей в центре. Наверное, можно было бы вести работы медленнее, но тогда программа растянулась бы на десятки лет, считает Александра Сытникова