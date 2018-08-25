В Москве задержали Алексея Навального

Алексей Навальный Евгений Разумный / Ведомости

Полиция задержала Алексея Навального у подъезда его дома в Москве, сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По ее информации, Навального доставили в ОВД «Даниловский», не разъяснив причины задержания, и отобрали телефон.

Ярмыш, соратник Навального Леонид Волков и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов не ответили на звонки и сообщения корреспондента «Ведомостей». Адвокат Навального Ольга Михайлова на момент публикации была недоступна по телефону. Адвокат политика Вадим Кобзев сообщил, что к Навальному в ОВД направились юристы из ФБК.

Навального задержали 2 часа назад у подъезда дома. Сейчас он находится в ОВД Даниловский. За что задержали, не говорят. Телефон отобрали — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 25 августа 2018 г.

В ОМВД по Даниловскому району корреспондента «Ведомостей» перенаправили в пресс-службу УВД по Южному административному округу, там не ответили на звонки. В пресс-службе ГУ МВД по Москве «Ведомостям» сообщили, что к ним информация о причинах и самом факте задержания Навального пока не поступала.

В единый день голосования, 9 сентября, Навальный собирался провести всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы. В Москве сторонники оппозиционера подали заявку на проведение митинга на Тверской улице численностью до 30 000 человек.

Изначально московские власти отказались принимать заявку, сославшись на то, что она подана раньше оговоренного законом срока. Однако в субботу руководитель департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников сообщил «Интерфаксу», что «после консультаций в департаменте, было принято решение, что заявка подана в соответствии с правилами» и будет рассмотрена.