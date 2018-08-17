Навальный потребовал досрочно прекратить депутатские полномочия Володина

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Алексей Навальный отказался отвечать на вопрос «Ведомостей», почему он считает квартиру Лидии Барабановой квартирой Володина Евгений Разумный / Ведомости

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального потребовал от генпрокурора Юрия Чайки принять меры прокурорского реагирования и внести представление в Госдуму о досрочном прекращении депутатских полномочий председателя палаты Вячеслава Володина. Соответствующее заявление за подписью директора ФБК Романа Рубанова организация направила в Генпрокуратуру («Ведомости» с ним ознакомились).

ФБК утверждает, что Володину с декабря 2011 г. принадлежит квартира в Москве на Мичуринском проспекте, а сам спикер Госдумы занимается предпринимательской деятельностью - в частности, через АО «Холдинг Днепрово», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Городнянское» и другие юридические лица. «Номинальным владельцем квартиры, акций и долей в хозяйственных обществах является Барабанова Лидия Петровна, 6 апреля 1936 года рождения, мать Володина Вячеслава Викторовича, находящаяся на пенсии по старости», - говорится в заявлении. В ФБК считают, что сделки по приобретению квартиры, долей и акций в указанных юрлицах являются «притворными, прикрывающими сделки по приобретению квартиры <…>, а также долей и акций <…> на имя Володина В. В.».