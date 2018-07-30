ФБК обжаловал решение суда по иску Прохорова к Навальному
Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного политиком Алексеем Навальным, обжаловали решение суда, по которому он должен выплатить 1 руб. миллиардеру Михаилу Прохорову. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Возмутительный процесс по содержанию и по форме. Заняв заранее обвинительный уклон, суд не удовлетворил ходатайства ответчика, удалил представителя за попытку последовательно заявить ряд ходатайств, чем нарушил право на защиту», – цитирует агентство представителя ФБК.
Навальный проиграл суд Михаилу Прохорову. Теперь он должен выплатить Прохорову символическую компенсацию в 1 руб., а также опубликовать на своем сайте решение суда и зачитать его резолютивную часть в специальном видеоролике.
Поводом для иска стало расследование ФБК о продаже бывшим вице-премьером Александром Хлопониным виллы в итальянском Форте-дей-Марми офшору Прохорова за 35 млн евро. Цена намного выше рыночной, указывал ФБК. Навальный счел это взяткой бизнесмена должностному лицу. Первой расследование об этой сделке опубликовала Русская служба BBC.
Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры
Вице-премьер Александр Хлопонин оказался лидером по доходам в правительстве России в 2017 г. – его доход превысил 2,9 млрд руб. Из декларации Хлопонина исчез находившийся в ней ранее дом площадью 818,4 кв. м и земельный участок в 8223 кв. м в Италии. Теперь вся недвижимость зампреда правительства, включая жилой дом площадью около 3000 кв. м, находится в России