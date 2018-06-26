Навальный проиграл суд Михаилу Прохорову

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Михаил Прохоров
Sergei Karpukhin / Reuters
Политик Алексей Навальный проиграл суд по иску о защите чести и достоинства бизнесмена Михаила Прохорова. Такое решение вынес Люблинский районный суд. Навальный должен выплатить компенсацию – символическую сумму в 1 руб.
Адвокаты Навального просили перенести заседание, поскольку суд надлежащим образом не известил ответчика. Он находился в спецприемнике, отбывая административный арест в 30 суток. А извещение о судебном заседании пришло по адресу его постоянного проживания. Кроме того, адвокат Навального Иван Жданов просил перенести заседание, поскольку Навальный подал заявление в правоохранительные органы о даче взятки Прохоровым теперь уже бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину, решения по нему до сих пор нет.
По словам адвоката Прохорова Тимофея Гриднева, ответчик утверждает, что Прохоров дал взятку должностному лицу в особо крупном размере, а это сопряжено с обвинением в особо тяжком преступлении. Поэтому Навальный должен был подать сначала заявление в правоохранительные органы и дождаться по нему решения суда, а затем публиковать эту информацию.
Один из адвокатов Навального – Иван Жданов был удален из зала судьей после получения нескольких замечаний. Представитель Навального Вячеслав Гимади требовал вызвать Хлопонина в суд сначала в качестве свидетеля, а затем третьего лица. Представители Прохорова выступили против. Это иск о защите чести и достоинства конкретного лица Михаила Прохорова, поэтому представители ответчика лишь пытаются затянуть процесс, заявил Гриднев.
По мнению Гриднева, «имеет место провокация», поскольку Навальный пытается использовать судебную трибуну для привлечения медийного внимания. Было бы понятно, если бы Навальный обвинил Прохорова в неэтичном поведении или недобросовестности в ведении предпринимательской деятельности, а суд смог бы оценить сведения с точки зрения морали и этики, но сейчас ответчик по сути вовлек гражданский суд в расследование уголовного преступления о даче взятки, считает Гриднев.
Адвокат Навального Вячеслав Гимади заявил, что сведения, которые оспаривает истец, соответствуют действительности. По договору купли-продажи Хлопонин, будучи вице-премьером, и его жена продали офшору, принадлежащему Михаилу Прохорову, виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми. Сделка была заключена в 2017 г., Прохоров заплатил за виллу 35 млн евро, напомнил Гимади: «Хотя в 2008 г. недвижимость была приобретена Хлопониным за 11 млн евро. Не было обстоятельств, чтобы за девять лет недвижимость так подорожала. Можно полагать, что это является взяткой, окончательное решение должен дать суд по этому вопросу. Однако сейчас важно привлечь внимание к этому делу». Он также напомнил, что пределы критики в отношении публичного лица шире, чем в отношении обычного гражданина.
Гриднев в свою очередь заявил, что в ролике Навального фразы были построены так, чтобы задеть человека: «Навальному не нужна борьба с коррупцией, ему нужна популярность. Ему нужна трибуна». Гриднев подчеркнул, что они не требуют от Навального ничего удалить, поскольку выступают за свободу слова: «Михаил Прохоров всегда исходит из гуманных соображений. Он считает, что любой человек, допустивший нарушение закона, должен быть наказан рублем, вот рублем он его и наказывает».
Расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Как олигарх платит взятку вице-премьеру» вышло после материала Русской службы Би-би-си о том, что, будучи вице-премьером, Александр Хлопонин продал свою виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми офшору Прохорова по цене выше рыночной. Издание ссылалось на кадастровую выписку и данные кипрского реестра. Представитель «Онэксима» подтвердил, что бизнесмен купил виллу у вице-премьера.
В своем расследовании ФБК писал, что рекордный доход семьи Хлопонина в 2017 г. (2,9 млрд руб.) был связан с продажей итальянской виллы. Сравнительно скромную виллу купил за 35,5 млн евро кипрский офшор Прохорова Neptolino Holdings, переплатив, писал ФБК в расследовании, не менее 25 млн евро. По мнению Навального, эта сумма являлась взяткой от сырьевого олигарха должностному лицу, курировавшему природопользование в правительстве. Позже на сайте Navalny.com был опубликован договор о покупке виллы Хлопониным в 2008 г. за 11 млн евро. С тех пор цены на недвижимость в Европе только падали, отмечал ФБК.
После появления первой части расследования представитель группы «Онэксим» Прохорова назвал утверждения ФБК ложью и пообещал подать на Навального в суд за клевету. «Сделка была абсолютно прозрачной, утверждения Навального о том, что это была взятка, – ложь», – говорил представитель «Онэксима» «Ведомостям».
Год назад бизнесмен Алишер Усманов выиграл иск о защите чести и достоинства, который он подавал к Навальному. Согласно решению Люблинского суда Навальный должен был удалить фрагменты фильма-расследования Навального «Он вам не Димон» о премьер-министре Дмитрии Медведеве, в котором рассказывалось, как премьер-министр якобы владеет недвижимостью через некоммерческие фонды, а Усманов жертвовал одному из фондов земельный участок на Рублевке.
Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»
Михаил Метцель / ТАСС
Председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов
1/95
Михаил Метцель / ТАСС
Бизнесмен Роман Абрамович
2/95
Mikhail Klimentyev / RIA-Novosti / AP
Бизнесмен Араз Агаларов
3/95
Сергей Портер / Ведомости
Бизнесмен Фархад Ахмедов
4/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов
5/95
Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин
6/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев
7/95
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
8/95
Владимир Гердо / ТАСС
Владелец компании Coalco International, президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов
9/95
Максим Стулов / Ведомости
Банкир Роман Авдеев
10/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Альфа-банк» Петр Авен
11/95
Денис Гришкин / Ведомости
Основательница «Интеко», жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина
12/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Председатель набсовета банка «Система» Алексей Богачев
13/95
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Гендиректор и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов
14/95
Максим Стулов / Ведомости
Основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский
15/95
Сергей Бобылев / ТАСС
Президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев
16/95
Денис Гришкин / Ведомости
Председатель правления инвестиционного холдинга Finstar Олег Бойко
17/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов
18/95
Сергей Савостьянов / ТАСС
Бизнесмен Олег Дерипаска
19/95
Максим Стулов / Ведомости
Главный исполнительный директор Eurasia Drilling Company Александр Джапаридзе
20/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ИФД «Капиталъ» Леонид Федун
21/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бывший владелец «Мой банк», экс-сенатор Глеб Фетисов
22/95
Андрей Махонин / Ведомости
Председатель совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман
23/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент Evraz Plc Александр Фролов
24/95
Денис Гришкин / Ведомости
Председатель совета директоров «Евроцемент груп» Филарет Гальчев
25/95
Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Магнита», президент и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий
26/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Генеральный директор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев (на фото слева)
27/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент и крупнейший акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев
28/95
Евгений Разумный / Ведомости
Заместитель председателя совета директоров «Фосагро» Андрей Гурьев
29/95
Гута-Клиник
Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Гута» Юрий Гущин
30/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Михаил Гуцериев
31/95
Максим Стулов / Ведомости
Член совета директоров «Русснефти» Саит-Салам Гуцериев
32/95
Сергей Бобылев / ТАСС
Бывший совладелец Черкизовского рынка, председатель совета директоров ОАО «Гостиница Украина» Зарах Илиев
33/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик
34/95
Артем Геодакян / ТАСС
Президент Музея искусства авангарда (МАГМА), президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор
35/95
Владимир Баранов / Ведомости
Основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
36/95
Pavel Golovkin / AP
Создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский
37/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Частный инвестор, совладелец ГК «Меркурий» Сергей Кациев
38/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Сенатор Сулейман Керимов
39/95
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев
40/95
Дарья Борисяк / Ведомости
Бывший совладелец и президент группы «Росгосстрах» Данил Хачатуров
41/95
Павел Бедняков/ТАСС
Член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-групп» Герман Хан
42/95
Григорий Сысоев / РИА Новости
Председатель совета директоров «Фармстандарта» Виктор Харитонин
43/95
Павел Смертин / ТАСС
Бизнесмен Александр Клячин
44/95
«Сильвинит»
Бывший гендиректор компании «Сильвинит» (в 2011 г. была присоединена к «Уралкалию») Петр Кондрашев
45/95
Letterone
Член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-групп» Андрей Косогов
46/95
Alexander Zemlianichenko / AP
Основатель банка «Россия» Юрий Ковальчук
47/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор «УГМК-холдинга» Андрей Козицын
48/95
Андрей Махонин / Ведомости
Совладелец L1 Алексей Кузьмичев
49/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин
50/95
Пресс-служба Международной калийной компании
Бывший гендиректор Международной калийной компании (МКК) Анатолий Ломакин
51/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов
52/95
Михаил Метцель / ТАСС
Президент МГК "Арети" Игорь Макаров
53/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Искандер Махмудов
54/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Александр Мамут
55/95
Сергей Савостьянов / ТАСС
Владелец контрольных пакетов в СУЭК и «Еврохиме» Андрей Мельниченко
56/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон
57/95
Максим Стулов / Ведомости
Бизнесмен Юрий Мильнер
58/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
59/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор ЛСР Андрей Молчанов
60/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов
61/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент ГК «Русагро» Вадим Мошкович
62/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Президент группы компаний SPI Юрий Шефлер
63/95
«ТАИФ»
Генеральный директор ТАИФ Альберт Шигабутдинов
64/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов
65/95
Станислав Красильников/ТАСС
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Симановский
66/95
Станислав Красильников/ТАСС
Бизнесмен Андрей Скоч
67/95
ТАСС
Соучредитель TPS Real Estate Holding и TPS Avia (в 2016 г. стала владельцем почти 70% аэропорта «Шереметьево») Александр Скоробогатько
68/95
«ТАИФ»
Председатель совета директоров группы ТАИФ Рустем Сультеев
69/95
Денис Гришкин / Ведомости
Председатель совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» Александр Светаков
70/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель и акционер инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко
71/95
Дмитрий Лекай/Коммерсант
Председатель совета директоров банка «Национальный стандарт» Лев Кветной
72/95
Сергей Портер / Ведомости
Президент группы ИСТ Александр Несис
73/95
Артем Геодакян/ТАСС
Предприниматель, председатель совета директоров компании «Киевская площадь», инвестор проекта «Москвариум» Год Нисанов
74/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «ТПС Недвижимость» и «Шереметьево Холдинг» Александр Пономаренко
75/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Сергей Попов
76/95
Максим Стулов / Ведомости
Гендиректор и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин
77/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Бизнесмен Михаил Прохоров
78/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «ТМК» Дмитрий Пумпянский
79/95
рахимкулов.рф/
Член совета директоров и основной владелец ООО «Kafajat Kft» и венгерского банка «Altalanos ErtekForgalmi Bank» Мегдет Рахимкулов
80/95
Денис Абрамов / Ведомости
Бизнесмен Андрей Раппопорт
81/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников
82/95
Михаил Терещенко/ТАСС
Председатель правления Федерации хоккея России, председатель совета директоров СМП-Банка Аркадий Ротенберг (слева на фото)
83/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец СМП-Банка Борис Ротенберг
84/95
Евгений Стецко / Ведомости
Председатель футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев
85/95
«ТАИФ»
Бизнесмены Радик и Айрат Шаймиевы
86/95
Сергей Фадеичев/ТАСС
Бизнесмен, совладелец СИБУРа Кирилл Шамалов
87/95
Сергей Портер / Ведомости
Председатель совета директоров банка «Тинькофф Банк» Олег Тиньков
88/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко
89/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов
90/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг
91/95
Сергей Портер / Ведомости
Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож
92/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров ПАО «Протек» Вадим Якунин