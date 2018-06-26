Навальный проиграл суд Михаилу Прохорову



Михаил Прохоров Sergei Karpukhin / Reuters

Политик Алексей Навальный проиграл суд по иску о защите чести и достоинства бизнесмена Михаила Прохорова. Такое решение вынес Люблинский районный суд. Навальный должен выплатить компенсацию – символическую сумму в 1 руб.

Адвокаты Навального просили перенести заседание, поскольку суд надлежащим образом не известил ответчика. Он находился в спецприемнике, отбывая административный арест в 30 суток. А извещение о судебном заседании пришло по адресу его постоянного проживания. Кроме того, адвокат Навального Иван Жданов просил перенести заседание, поскольку Навальный подал заявление в правоохранительные органы о даче взятки Прохоровым теперь уже бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину, решения по нему до сих пор нет.

По словам адвоката Прохорова Тимофея Гриднева, ответчик утверждает, что Прохоров дал взятку должностному лицу в особо крупном размере, а это сопряжено с обвинением в особо тяжком преступлении. Поэтому Навальный должен был подать сначала заявление в правоохранительные органы и дождаться по нему решения суда, а затем публиковать эту информацию.

Один из адвокатов Навального – Иван Жданов был удален из зала судьей после получения нескольких замечаний. Представитель Навального Вячеслав Гимади требовал вызвать Хлопонина в суд сначала в качестве свидетеля, а затем третьего лица. Представители Прохорова выступили против. Это иск о защите чести и достоинства конкретного лица Михаила Прохорова, поэтому представители ответчика лишь пытаются затянуть процесс, заявил Гриднев.

По мнению Гриднева, «имеет место провокация», поскольку Навальный пытается использовать судебную трибуну для привлечения медийного внимания. Было бы понятно, если бы Навальный обвинил Прохорова в неэтичном поведении или недобросовестности в ведении предпринимательской деятельности, а суд смог бы оценить сведения с точки зрения морали и этики, но сейчас ответчик по сути вовлек гражданский суд в расследование уголовного преступления о даче взятки, считает Гриднев.

Адвокат Навального Вячеслав Гимади заявил, что сведения, которые оспаривает истец, соответствуют действительности. По договору купли-продажи Хлопонин, будучи вице-премьером, и его жена продали офшору, принадлежащему Михаилу Прохорову, виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми. Сделка была заключена в 2017 г., Прохоров заплатил за виллу 35 млн евро, напомнил Гимади: «Хотя в 2008 г. недвижимость была приобретена Хлопониным за 11 млн евро. Не было обстоятельств, чтобы за девять лет недвижимость так подорожала. Можно полагать, что это является взяткой, окончательное решение должен дать суд по этому вопросу. Однако сейчас важно привлечь внимание к этому делу». Он также напомнил, что пределы критики в отношении публичного лица шире, чем в отношении обычного гражданина.

Гриднев в свою очередь заявил, что в ролике Навального фразы были построены так, чтобы задеть человека: «Навальному не нужна борьба с коррупцией, ему нужна популярность. Ему нужна трибуна». Гриднев подчеркнул, что они не требуют от Навального ничего удалить, поскольку выступают за свободу слова: «Михаил Прохоров всегда исходит из гуманных соображений. Он считает, что любой человек, допустивший нарушение закона, должен быть наказан рублем, вот рублем он его и наказывает».

Действительно, по решению суда в течение 10 дней Навальный должен опровергнуть сведения на своем сайте и опубликовать ролик, где должен зачитать резолютивную часть решения суда.

Расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Как олигарх платит взятку вице-премьеру» вышло после материала Русской службы Би-би-си о том, что, будучи вице-премьером, Александр Хлопонин продал свою виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми офшору Прохорова по цене выше рыночной. Издание ссылалось на кадастровую выписку и данные кипрского реестра. Представитель «Онэксима» подтвердил, что бизнесмен купил виллу у вице-премьера.

В своем расследовании ФБК писал, что рекордный доход семьи Хлопонина в 2017 г. (2,9 млрд руб.) был связан с продажей итальянской виллы. Сравнительно скромную виллу купил за 35,5 млн евро кипрский офшор Прохорова Neptolino Holdings, переплатив, писал ФБК в расследовании, не менее 25 млн евро. По мнению Навального, эта сумма являлась взяткой от сырьевого олигарха должностному лицу, курировавшему природопользование в правительстве. Позже на сайте Navalny.com был опубликован договор о покупке виллы Хлопониным в 2008 г. за 11 млн евро. С тех пор цены на недвижимость в Европе только падали, отмечал ФБК.

После появления первой части расследования представитель группы «Онэксим» Прохорова назвал утверждения ФБК ложью и пообещал подать на Навального в суд за клевету. «Сделка была абсолютно прозрачной, утверждения Навального о том, что это была взятка, – ложь», – говорил представитель «Онэксима» «Ведомостям».

Год назад бизнесмен Алишер Усманов выиграл иск о защите чести и достоинства, который он подавал к Навальному. Согласно решению Люблинского суда Навальный должен был удалить фрагменты фильма-расследования Навального «Он вам не Димон» о премьер-министре Дмитрии Медведеве, в котором рассказывалось, как премьер-министр якобы владеет недвижимостью через некоммерческие фонды, а Усманов жертвовал одному из фондов земельный участок на Рублевке.

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