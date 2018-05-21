Прохоров подал иск к Навальному на символический рубль

Ответчиком заявлен Алексей Навальный Евгений Разумный / Ведомости

Бизнесмен Михаил Прохоров подал иск о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному. Сегодня, 21 мая, иск зарегистрирован в картотеке Люблинского суда Москвы, но пока он не принят – на это решение у суда есть пять рабочих дней.

«Сегодня в суд поступило исковое заявление о защите чести и достоинства от Михаила Прохорова, ответчиком заявлен Алексей Навальный», – сказала РАПСИ пресс-секретарь Люблинского суда Людмила Морозова. Иск подан на символическую сумму 1 рубль в сочетании с требованием удалить материал Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального под названием «Как олигарх платит взятку вице-премьеру», уточнила она.

«Прохоров подал в суд за расследование, отличный повод его пересмотреть, там все доказательства есть», – отреагировал на новость об иске руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов. Сам Навальный отбывает 30 суток административного ареста за неповиновение полиции и повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий во время акции «Он нам не царь» 5 мая, перед инаугурацией президента Владимира Путина.

В расследовании ФБК утверждается, что рекордный доход семьи вице-премьера прежнего правительства Александра Хлопонина в 2017 г. (2,9 млрд руб.) был связан с продажей итальянской виллы. Сравнительно скромную виллу Хлопонина купил за 35,5 млн евро кипрский офшор Прохорова Neptolino Holdings, переплатив, как утверждали эксперты ФБК, не менее 25 млн евро. Эта сумма фактически являлась взяткой от сырьевого олигарха должностному лицу, курирующему природопользование в правительстве, утверждал Навальный в видео к расследованию.

В пятницу 18 мая сайт Навального опубликовал договор о покупке виллы Хлопониным в 2008 г. за 11 млн евро. С тех пор цены на недвижимость в Европе только падали, отмечает ФБК.

После появления первой части расследования представитель группы «Онэксим» Прохорова назвал утверждения ФБК ложью и пообещал подать на Навального в суд за клевету. «Сделка была абсолютно прозрачной, утверждения Навального о том, что это была взятка, – ложь», – сказал представитель «Онэксима» «Ведомостям». «Михаил Прохоров подает в суд на ФБК за наше сегодняшнее расследование. Будет доказывать, что итальянская вилла Хлопонина на самом деле стоит 35,5 млн евро. Отличная идея!» – отреагировал тогда на это Навальный.

Год назад, 31 мая 2017 г., бизнесмен Алишер Усманов добился в Люблинском суде удаления фрагментов фильма-расследования Навального «Он вам не Димон» о премьере Дмитрии Медведеве. Усманов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Навальному и ФБК, суд признал порочащими сведения о взятке Усманова Медведеву через пожертвование земельного участка на Рублевке и постановил удалить расследование.

Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры