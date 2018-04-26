Представитель Прохорова назвал ложью утверждения ФБК о взятке бизнесмена Хлопонину

Фонд Навального утверждает, что офшор Прохорова переплатил за виллу чиновника не меньше $25 млн

Михаил Прохоров намерен подать к ФБК судебный иск о клевете, написал телеканал «Дождь» Максим Стулов / Ведомости

Представитель группы «Онэксим» миллиардера Михаила Прохорова назвал ложью утверждения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о том, что покупка бизнесменом итальянской виллы вице-премьера Александра Хлопонина была произведена по завышенной цене и фактически являлась взяткой. «Сделка была абсолютно прозрачной, утверждения Навального о том, что это была взятка, - ложь», - сказал «Ведомостям» представитель «Онэксима».

Михаил Прохоров намерен подать к ФБК судебный иск о клевете, написал телеканал «Дождь». «Михаил Прохоров подает в суд на ФБК за наше сегодняшнее расследование. Будет доказывать, что итальянская вилла Хлопонина на самом деле стоит 35,5 млн евро. Отличная идея!», - саркастически отреагировал на это сам Навальный в Telegram.

В своем расследовании ФБК утверждает, что кипрский офшор Прохорова переплатил за виллу Хлопонина в Форте-дей-Марми не менее $25 млн. Этот вывод группа расследования сделала после анализа аналогичных предложений в регионе и Европе: существенно дешевле стоят особняки гораздо большей площади в Риме и на Лазурном побережье Франции. ФБК указал, что «Хлопонин курирует недропользование, а интересы Прохорова связаны именно с этой сферой». «Как минимум 25 млн евро - это взятка, оформленная таким простым образом», - подытоживает расследование.

Внимание к вилле Хлопонина привлекла публикация деклараций о доходах чиновников за 2017 г. Вице-премьер оказался абсолютным рекордсменом по доходам в правительстве с 2,9 млрд руб. и объяснил это продажей недвижимости в Италии. Затем выяснилось, что вилла продана структуре Прохорова, который в свое время был однокурсником Хлопонина в Московском финансовом институте и остается его близким другом, писала Русская служба BBC.

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