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Суд отказался вызвать Хлопонина в качестве свидетеля по иску Прохорова к Навальному

Судья Люблинского районного суда Москвы отказалась вызвать бывшего вице-премьера Александра Хлопонина в качестве свидетеля на заседание по иску бизнесмена Михаила Прохорова к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному, передает корреспондент «Ведомостей» из суда.

Вызвать Хлопонина в суд в качестве свидетеля потребовала защита Навального. Адвокат Прохорова выступил против, заявив, что представители ответчика пытаются лишь затянуть процесс.

Прохоров подал иск о защите чести и достоинства к Навальному в мае. Поводом стало расследование ФБК «Как олигарх платит взятку вице-премьеру». Прохоров потребовал взыскать с ответчика символическую сумму 1 рубль и обязать его удалить материал.

В расследовании ФБК утверждалось, что семья вице-премьера прежнего правительства Александра Хлопонина в 2017 г. задекларировала рекордный доход (2,9 млрд руб.) благодаря продаже виллы в Италии. Как утверждал ФБК, кипрский офшор Прохорова Neptolino Holdings купил сравнительно скромную виллу Хлопонина за 35,5 млн евро, переплатив не менее 25 млн евро. Навальный в видео к расследованию заявил, что эта сумма фактически была взяткой от бизнесмена чиновнику.

Представитель Хлопонина факт взятки категорически отрицала, а «творчество Навального» комментировать отказалась. Продажа недвижимости была задекларирована, проведена на рыночных условиях с уплатой всех необходимых налогов, говорила РБК пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова.

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