Защита Навального попросила вызвать бывшего вице-премьера в суд по иску Прохорова

Прохоров требует взыскать с оппозиционера 1 рубль по иску о защите чести и достоинства

Адвокаты Навального (на фото) потребовали вызвать в суд в качестве свидетеля бывшего вице-премьера Александра Хлопонина Евгений Разумный / Ведомости

Люблинский районный суд Москвы во вторник рассматривает иск о защите чести и достоинства, который к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному подал бизнесмен Михаил Прохоров. Сумма компенсации по иску символическая – 1 руб.

Адвокаты Навального потребовали вызвать в суд в качестве свидетеля бывшего вице-премьера Александра Хлопонина. Представители Прохорова выступили против. Это иск о защите чести и достоинства конкретного лица – Михаила Прохорова, поэтому представители ответчика лишь пытаются затянуть процесс, заявил адвокат Прохорова Тимофей Гриднев. Судья ходатайство о вызове Хлопонина отклонила.

Расследование ФБК вышло после публикации материала Русской службы Би-би-си о том, что Александр Хлопонин, будучи вице-премьером прежнего правительства, продал свою виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми офшору по цене выше рыночной. Издание ссылалось на кадастровую выписку и данные кипрского реестра.

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В своем расследовании ФБК писал, что рекордный доход семьи Хлопонина в 2017 г. (2,9 млрд руб.) был связан с продажей итальянской виллы. Сравнительно скромную виллу Хлопонина купил за 35,5 млн евро кипрский офшор Прохорова Neptolino Holdings, переплатив не менее 25 млн евро, писал ФБК в расследовании. По мнению Навального, эта сумма была взяткой от сырьевого олигарха должностному лицу, курировавшему природопользование в правительстве. Позже на сайте Navalny.com был опубликован договор о покупке виллы Хлопониным в 2008 г. за 11 млн евро. С тех пор цены на недвижимость в Европе только падали, отмечал ФБК.

После появления первой части расследования представитель группы «Онэксим» Прохорова назвал утверждения ФБК ложью и пообещал подать на Навального в суд за клевету. «Сделка была абсолютно прозрачной, утверждения Навального о том, что это была взятка, – ложь», – говорил представитель «Онэксима» «Ведомостям».

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Добавлена информация об итогах рассмотрения ходатайства о вызове Хлопонина в суд.