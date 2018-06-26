Защита Навального попросила вызвать бывшего вице-премьера в суд по иску Прохорова

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Адвокаты Навального (на фото) потребовали вызвать в суд в качестве свидетеля бывшего вице-премьера Александра Хлопонина
Евгений Разумный / Ведомости
Люблинский районный суд Москвы во вторник рассматривает иск о защите чести и достоинства, который к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному подал бизнесмен Михаил Прохоров. Сумма компенсации по иску символическая – 1 руб.
Адвокаты Навального потребовали вызвать в суд в качестве свидетеля бывшего вице-премьера Александра Хлопонина. Представители Прохорова выступили против. Это иск о защите чести и достоинства конкретного лица – Михаила Прохорова, поэтому представители ответчика лишь пытаются затянуть процесс, заявил адвокат Прохорова Тимофей Гриднев. Судья ходатайство о вызове Хлопонина отклонила.
Расследование ФБК вышло после публикации материала Русской службы Би-би-си о том, что Александр Хлопонин, будучи вице-премьером прежнего правительства, продал свою виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми офшору по цене выше рыночной. Издание ссылалось на кадастровую выписку и данные кипрского реестра.
В своем расследовании ФБК писал, что рекордный доход семьи Хлопонина в 2017 г. (2,9 млрд руб.) был связан с продажей итальянской виллы. Сравнительно скромную виллу Хлопонина купил за 35,5 млн евро кипрский офшор Прохорова Neptolino Holdings, переплатив не менее 25 млн евро, писал ФБК в расследовании. По мнению Навального, эта сумма была взяткой от сырьевого олигарха должностному лицу, курировавшему природопользование в правительстве. Позже на сайте Navalny.com был опубликован договор о покупке виллы Хлопониным в 2008 г. за 11 млн евро. С тех пор цены на недвижимость в Европе только падали, отмечал ФБК.
После появления первой части расследования представитель группы «Онэксим» Прохорова назвал утверждения ФБК ложью и пообещал подать на Навального в суд за клевету. «Сделка была абсолютно прозрачной, утверждения Навального о том, что это была взятка, – ложь», – говорил представитель «Онэксима» «Ведомостям».
Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»
Михаил Метцель / ТАСС
Председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов
1/95
Михаил Метцель / ТАСС
Бизнесмен Роман Абрамович
2/95
Mikhail Klimentyev / RIA-Novosti / AP
Бизнесмен Араз Агаларов
3/95
Сергей Портер / Ведомости
Бизнесмен Фархад Ахмедов
4/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов
5/95
Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин
6/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев
7/95
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
8/95
Владимир Гердо / ТАСС
Владелец компании Coalco International, президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов
9/95
Максим Стулов / Ведомости
Банкир Роман Авдеев
10/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Альфа-банк» Петр Авен
11/95
Денис Гришкин / Ведомости
Основательница «Интеко», жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина
12/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Председатель набсовета банка «Система» Алексей Богачев
13/95
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Гендиректор и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов
14/95
Максим Стулов / Ведомости
Основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский
15/95
Сергей Бобылев / ТАСС
Президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев
16/95
Денис Гришкин / Ведомости
Председатель правления инвестиционного холдинга Finstar Олег Бойко
17/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов
18/95
Сергей Савостьянов / ТАСС
Бизнесмен Олег Дерипаска
19/95
Максим Стулов / Ведомости
Главный исполнительный директор Eurasia Drilling Company Александр Джапаридзе
20/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ИФД «Капиталъ» Леонид Федун
21/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бывший владелец «Мой банк», экс-сенатор Глеб Фетисов
22/95
Андрей Махонин / Ведомости
Председатель совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман
23/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент Evraz Plc Александр Фролов
24/95
Денис Гришкин / Ведомости
Председатель совета директоров «Евроцемент груп» Филарет Гальчев
25/95
Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Магнита», президент и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий
26/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Генеральный директор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев (на фото слева)
27/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент и крупнейший акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев
28/95
Евгений Разумный / Ведомости
Заместитель председателя совета директоров «Фосагро» Андрей Гурьев
29/95
Гута-Клиник
Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Гута» Юрий Гущин
30/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Михаил Гуцериев
31/95
Максим Стулов / Ведомости
Член совета директоров «Русснефти» Саит-Салам Гуцериев
32/95
Сергей Бобылев / ТАСС
Бывший совладелец Черкизовского рынка, председатель совета директоров ОАО «Гостиница Украина» Зарах Илиев
33/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик
34/95
Артем Геодакян / ТАСС
Президент Музея искусства авангарда (МАГМА), президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор
35/95
Владимир Баранов / Ведомости
Основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
36/95
Pavel Golovkin / AP
Создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский
37/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Частный инвестор, совладелец ГК «Меркурий» Сергей Кациев
38/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Сенатор Сулейман Керимов
39/95
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев
40/95
Дарья Борисяк / Ведомости
Бывший совладелец и президент группы «Росгосстрах» Данил Хачатуров
41/95
Павел Бедняков/ТАСС
Член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-групп» Герман Хан
42/95
Григорий Сысоев / РИА Новости
Председатель совета директоров «Фармстандарта» Виктор Харитонин
43/95
Павел Смертин / ТАСС
Бизнесмен Александр Клячин
44/95
«Сильвинит»
Бывший гендиректор компании «Сильвинит» (в 2011 г. была присоединена к «Уралкалию») Петр Кондрашев
45/95
Letterone
Член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-групп» Андрей Косогов
46/95
Alexander Zemlianichenko / AP
Основатель банка «Россия» Юрий Ковальчук
47/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор «УГМК-холдинга» Андрей Козицын
48/95
Андрей Махонин / Ведомости
Совладелец L1 Алексей Кузьмичев
49/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин
50/95
Пресс-служба Международной калийной компании
Бывший гендиректор Международной калийной компании (МКК) Анатолий Ломакин
51/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов
52/95
Михаил Метцель / ТАСС
Президент МГК "Арети" Игорь Макаров
53/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Искандер Махмудов
54/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Александр Мамут
55/95
Сергей Савостьянов / ТАСС
Владелец контрольных пакетов в СУЭК и «Еврохиме» Андрей Мельниченко
56/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон
57/95
Максим Стулов / Ведомости
Бизнесмен Юрий Мильнер
58/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
59/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор ЛСР Андрей Молчанов
60/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов
61/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент ГК «Русагро» Вадим Мошкович
62/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Президент группы компаний SPI Юрий Шефлер
63/95
«ТАИФ»
Генеральный директор ТАИФ Альберт Шигабутдинов
64/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов
65/95
Станислав Красильников/ТАСС
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Симановский
66/95
Станислав Красильников/ТАСС
Бизнесмен Андрей Скоч
67/95
ТАСС
Соучредитель TPS Real Estate Holding и TPS Avia (в 2016 г. стала владельцем почти 70% аэропорта «Шереметьево») Александр Скоробогатько
68/95
«ТАИФ»
Председатель совета директоров группы ТАИФ Рустем Сультеев
69/95
Денис Гришкин / Ведомости
Председатель совета директоров инвестиционной группы «Абсолют» Александр Светаков
70/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель и акционер инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко
71/95
Дмитрий Лекай/Коммерсант
Председатель совета директоров банка «Национальный стандарт» Лев Кветной
72/95
Сергей Портер / Ведомости
Президент группы ИСТ Александр Несис
73/95
Артем Геодакян/ТАСС
Предприниматель, председатель совета директоров компании «Киевская площадь», инвестор проекта «Москвариум» Год Нисанов
74/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «ТПС Недвижимость» и «Шереметьево Холдинг» Александр Пономаренко
75/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Сергей Попов
76/95
Максим Стулов / Ведомости
Гендиректор и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин
77/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Бизнесмен Михаил Прохоров
78/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «ТМК» Дмитрий Пумпянский
79/95
рахимкулов.рф/
Член совета директоров и основной владелец ООО «Kafajat Kft» и венгерского банка «Altalanos ErtekForgalmi Bank» Мегдет Рахимкулов
80/95
Денис Абрамов / Ведомости
Бизнесмен Андрей Раппопорт
81/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников
82/95
Михаил Терещенко/ТАСС
Председатель правления Федерации хоккея России, председатель совета директоров СМП-Банка Аркадий Ротенберг (слева на фото)
83/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец СМП-Банка Борис Ротенберг
84/95
Евгений Стецко / Ведомости
Председатель футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев
85/95
«ТАИФ»
Бизнесмены Радик и Айрат Шаймиевы
86/95
Сергей Фадеичев/ТАСС
Бизнесмен, совладелец СИБУРа Кирилл Шамалов
87/95
Сергей Портер / Ведомости
Председатель совета директоров банка «Тинькофф Банк» Олег Тиньков
88/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко
89/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов
90/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг
91/95
Сергей Портер / Ведомости
Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож
92/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров ПАО «Протек» Вадим Якунин