Русская служба BBC назвала покупателя итальянской виллы вице-премьера Хлопонина

Александр Хлопонин и Михаил Прохоров Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Принадлежащий миллиардеру Михаилу Прохорову (Forbes оценивает его состояние в $9,6 млрд) офшор купил итальянскую виллу вице-премьера Александра Хлопонина, пишет Русская служба BBC со ссылкой на кадастровую выписку и данные кипрского реестра. Представитель «Онэксима» (принадлежит Прохорову) подтвердил изданию, что бизнесмен купил виллу у вице-премьера, но от дальнейших комментариев отказался.

Из кадастровой выписки следует, что с 2008 до 2017 г. Хлопонин владел земельным участком и постройками в городе Форте-дей-Марми на западном побережье Италии. Сейчас вилла принадлежит уже не физическому лицу, а компании FDM Real Estate LTD. BBC обнаружила такое же юридическое лицо в реестре кипрских компаний. Из него следует, что эта FDM Real Estate LTD принадлежит Neptolino Holdings, которой владеет Прохоров. Последняя компания с ним упоминалась и раньше – например, через нее он владеет долей в сети «Обувь России». Neptolino Holdings и FDM Real Estate LTD зарегистрированы по одному адресу в Кипре.

Представитель Хлопонина не стала комментировать эту информацию изданию. Она отметила, что это не имеет отношения к работе Хлопонина в правительстве, а имя покупателя известно только семье.

О продаже итальянской виллы стало известно после публикации деклараций членов правительства за 2017 г. По итогам прошлого года Хлопонин заработал в правительстве больше всех – почти 3 млрд руб. Из декларации исчез дом площадью 818,4 кв. м и земельный участок в 8223 кв. м в Италии. Дом такой площади мог стоить 6,5–20 млн евро, пишет Русская служба BBC со ссылкой на данные двух местных агентств недвижимости и двух экспертов.

Прохоров и Хлопонин учились вместе на факультете экономики Московского финансового института. В 1996 г. Хлопонин стал гендиректором «Норникеля», одним из акционеров которого был Прохоров. Основные производственные мощности компании расположены в Красноярском крае. С 2002 по 2010 г. Хлопонин был губернатором этого региона.

