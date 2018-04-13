Вице-премьер Хлопонин установил рекорд по доходам в правительстве Медведева

Чиновник заработал за прошлый год почти 3 млрд рублей благодаря продаже дома и земли в Италии

Александр Хлопонин Евгений Разумный / Ведомости

Вице-премьер Александр Хлопонин оказался лидером по доходам в правительстве России в 2017 г. – его доход превысил 2,9 млрд руб. Это следует из опубликованных сегодня данных деклараций членов правительства. Супруга Хлопонина заработала за год немногим более 4 млн руб.

Из декларации Хлопонина исчез находившийся в ней ранее дом площадью 818,4 кв. м и земельный участок в 8223 кв. м в Италии. Теперь вся недвижимость зампреда правительства, включая жилой дом площадью около 3000 кв. м, находится в России. Помимо этого он задекларировал автомобиль Bentley, два Mercedes и Jaguar.

Была продана зарубежная недвижимость – земельный участок и дом, подтвердила «Ведомостям» представитель Хлопонина.

Доходы Хлопонина в 2017 г. – рекорд за время работы правительства Дмитрия Медведева.

Хлопонин уже был самым богатым членом правительства, но с гораздо меньшим доходом: в 2014 г. он заработал 280 млн руб. В 2015 г. Хлопонин заработал 60,7 млн руб., а в 2016 г. – всего 9,9 млн руб.

На втором месте в правительстве по доходам – резко вырвавшийся с 19 места министр сельского хозяйства Александр Ткачев, задекларировавший 548,2 млн руб. На третьем месте – вице-премьер Юрий Трутнев с 377,2 млн руб. Прошлогодний лидер – министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов – в этом году в тройку не вошел.

Председатель правительства Дмитрий Медведев за год заработал 8,5 млн руб. – примерно столько же, сколько и в 2016 г. В его собственности по-прежнему квартира 367,8 кв. м, два ретроавтомобиля – «ГАЗ-20» и «ГАЗ-21», а также земельный участок в 4,7 сотки.