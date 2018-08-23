Политика / Демократия

Навальный обвинил Росгвардию в закупке продуктов по завышенным ценам

Они выросли после того, как единственным поставщиком была назначена компания из Крыма
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Цена продуктов, закупаемых Росгвардией, резко выросла после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев в декабре 2017 г. подписал распоряжение № 2686-р, в соответствии с которым «единственным исполнителем осуществляемых Росгвардией в 2017-2018 гг. закупок продовольствия и услуг по организации питания» определено ООО «Мясокомбинат «Дружба народов». Об этом говорится в очередном расследовании политика Алексея Навального, опубликованном в четверг на его сайте. Например, согласно сайту госзакупок, в декабре 2017 г. ставропольское ООО «Югэкспорт» обязалось поставить капусту для Северо-Кавказского центра материально-технического обеспечения Росгвардии по 14,96 руб. за килограмм, а «Дружба народов» в июле 2018 г. – уже по 46,78 руб. Лук в июльской закупке оказался дороже более чем в два раза, чем в декабрьской: 37,30 руб. за килограмм вместо 16,47 руб. В ноябре 2017 г., указывает Навальный, Росгвардия закупила мясо за 311,78 руб. за килограмм, а всего через месяц у «Дружбы народов» – за 436 руб. за килограмм.

По подсчетам Навального, общая сумма контрактов Росгвардии с «Дружбой народов» превышает 2 млрд руб.

Контракт с «Югэкспортом» был заключен на два месяца, а с «Дружбой народов» в июле – на шесть. Президент Национального плодоовощного союза Сергей Королев рассказал «Ведомостям», что цены на продукты могут в разы отличаться из-за сезонности. «В декабре на рынке достаточно продукции собственного производства, и она по цене ниже. С марта по июль, когда собственные овощи уже заканчиваются, а новый урожай еще не подоспел, овощи приходится импортировать, и они бывают в несколько раз дороже», – объяснил эксперт.

Это подтверждают и данные Росстата, с которыми ознакомились «Ведомости». Так, в октябре-декабре, то есть после уборки урожая, средние потребительские цены на свежую белокочанную капусту и морковь были вдвое ниже, чем непосредственно накануне уборки в июне-июле, на картофель – на треть, на репчатый лук – на четверть ниже. А вот цены на говядину, по данным Росстата, с ноября прошлого года практически не изменились.

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