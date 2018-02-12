Чем токсично расследование Навального

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Стремительность и сила реакции государственной машины на новое антикоррупционное расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, посвященное совместному отдыху на яхте миллиардера Олега Дерипаски и руководителя аппарата правительства Сергея Приходько, показывают, что оппозиционер попал в очень болезненную точку. Актуальность расследования дополнительно повышается из-за неопределенности, созданной «кремлевским докладом» США: оба героя расследования в нем содержатся, против них могут быть введены санкции – тем более что в расследовании есть упоминание в том числе о вмешательстве в американские выборы.

Информационный бойкот (под ограничение, фактически запрет, попало не только само расследование, но и, возможно, весь сайт navalny.com) – такого во взаимоотношениях оппозиционера и власти до сих пор не было, и непонятно, удастся ли Навальному добиться разблокирования сайта. Едва ли дело только в сути предъявленных Навальным обвинений, которые в тексте заявления ФБК в Генпрокуратуру и СКР обозначены как «незаконное получение услуг имущественного характера <...> услуг питания, туристических услуг, иных услуг» (в частности, на яхте были девушки). Пребывание чиновника на яхте олигарха нарушает закон о госслужбе, который запрещает госслужащему получать какие-либо подарки и услуги, требует не делать ничего порочащего его собственные честь и достоинство, а также репутацию госоргана, объясняет эксперт по госслужбе Павел Кудюкин. Однако сам Приходько не счел необходимым вступиться за свое доброе имя: вероятно, с точки зрения принятых практик такие обвинения не воспринимаются как порочащие, а потому, по словам Приходько, судиться с Навальным – «слишком много чести». Итого вместо руководителя аппарата правительства в суд идет бизнесмен в родном для себя Усть-Лабинском районе Краснодарского края (где администрация лично поздравляет олигарха с юбилеем) – и с иском не о защите чести и достоинства, а о несанкционированном разглашении персональной информации, и не к Навальному, а к автору снимков и книги об отдыхе Дерипаски и Приходько, и с требованием ограничить распространение не книги, которая легла в основу публикации Навального, а самого расследования.

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