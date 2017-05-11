Фальшивые бумажки

Все больше россиян недоумевают из-за несоответствия деклараций и образа жизни чиновников.

По данным апрельского опроса «Левада-центра», 61% респондентов считают, что чиновники раскрывают в декларациях меньшую или ничтожно малую часть имущества и доходов. 20% полагают, что госслужащие декларируют доходы полностью или большей частью, 19% затруднились с ответом. По сравнению с 2010 г., когда началась публикация деклараций, доверие к ним выросло (недостоверными их считали 78%, достоверными – 12%, затруднились 10%), по сравнению с 2015 г. (66, 23 и 11% соответственно) – несколько снизилась. Доля тех, кто считает, что декларации полностью отражают реальные доходы, снизилась с 2015 г. с 15 до 8%.