Суд дважды за день отправил Навального под арест

Сначала – за акцию «Он нам не царь», потом – за неповиновение полиции. Но сроки не суммируются

Навального задержали ​5 мая в Москве на организованном им несанкционированном митинге «Он нам не царь» Евгений Разумный / Ведомости

Тверской райсуд Москвы во вторник назначил Алексею Навальному 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции 5 мая. На политика был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАПа (повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий, наказание от штрафа в 150 000 руб. до ареста на 30 суток) и по ч. 1 ст. 19.3 КоАПа (неповиновение полицейскому, от штрафа в 500 руб. до ареста на 15 суток).

По первому нарушению Навальный был арестован на 30 суток, по второму – на 15. Сроки административного ареста не суммируются, пояснила адвокат политика Ольга Михайлова.

90 суток ареста получил в сумме Навальный за 2017–2018 гг. Ранее он отсидел 15 суток после митингов 26 марта 2017 г., 25 суток – после акции 12 июня, 20 суток – за организацию встречи с избирателями в Нижнем Новгороде 29 сентября

Заседания по двум протоколам проходили одно за другим. Дважды был допрошен полицейский Александр Зверев, который задерживал Навального на Пушкинской площади. Он рассказал, что на площади всех предупреждали, что акция незаконная, к протестующим может быть применена физическая сила и они будут задержаны. Когда на площадь прибыл Навальный, было решено его задержать, при задержании он вырывался, заявил Зверев. Он добавил, что по закону полицейские могли применить силу, поскольку возникла угроза жизни и здоровью граждан от сторонников Навального. В качестве свидетеля также был вызван юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев, который рассказал, как они пытались согласовать мероприятие: сначала вместо запрошенной Тверской улицы мэрия предложила два места на окраине города, а потом пр-т Сахарова. Но заявители возразили, что 350 м для шествия на 15 000 человек – это очень мало, они бы туда не поместились.

Навальный назвал обвинения смехотворными: «Я гражданин России, и у меня нет запретов на проведение каких-либо мероприятий. Я, даже не я, а какие-то граждане подали заявку на митинг, и я на него пришел. Мероприятие было абсолютно мирное. В его немирной части какие-то непонятные бомжи туда пришли и нападали на людей – так это власть их привела» (цитата по «Интерфаксу»).

При рассмотрении второго протокола было допрошено еще двое свидетелей, которые сказали, что при задержании Навальный не сопротивлялся и просил людей его не отбивать.

Навального задержали 5 мая после выступления на Пушкинской площади, где проходила приуроченная к инаугурации президента и не согласованная с властями акция «Он нам не царь». Протестные митинги Навальный проводил уже в пятый раз за последний год, но на этот раз доля задержанных по отношению к числу участников была самой высокой: по данным полиции, в Москве протестовало 1500 человек, а задержано было около 700, сообщал проект «ОВД-инфо». Всего же по России задержали около 1600 человек. В столице в противостояние с митингующими впервые вступили активисты Национально-освободительного движения и казаки.

«Долой царя»: видео выступления Навального на митинге «Он нам не царь»