Закон для Алексея Навального

Многочисленность митингов, организуемых Алексеем Навальным, не дает покоя российским законодателям. Уже соорудившие вокруг лидера уличной оппозиции целый забор запретительных законов депутаты хотят штрафовать организаторов акций за «вовлечение» детей в несанкционированные митинги. Это типичный пример точечного, именного законотворчества, когда бюрократия отвечает на конкретные вызовы и действия политиков, принимая всякий раз специальные законы – как правило, юридически неубедительные, но оставляющие возможности для избирательного репрессивного их применения.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов-единороссов. Это не первая попытка властей изолировать молодежь от уличной политики после массового выхода студентов и старшеклассников на акции протеста в 2017 г. В мае 2017 г. председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить участие детей в массовых мероприятиях, особенно несанкционированных, в октябре начальник антиэкстремистского главка МВД генерал Тимур Валиулин призвал усилить ответственность родителей и учебных заведений за участие несовершеннолетних в митингах оппозиции. Наконец, в феврале 2018 г. Владимир Путин поручил МВД «решительно пресекать» попытки привлечь молодежь на несанкционированные акции.

Инициатива депутатов фактически дублирует дореволюционные запреты участия молодежи и детей в демонстрациях в начале XX в. Но, как отмечает правовед Александр Саленко, «время для возрождения в законодательстве архаичных ограничений свободы мирных собраний по признаку возраста давно прошло <...> Отечественная история убедительно показала, что данные меры были неэффективны». Ограничение прав несовершеннолетних и наказание за их вовлечение в несанкционированные акции должны учитывать соблюдение принципа свободы мирных собраний, полагает Саленко.

Но российской бюрократии важно не качество законов, а возможность их избирательного репрессивного применения. Она поднаторела в принятии законов, ограничивающих права конкретных политиков, в частности Навального – фактически создан уже целый «кодекс Навального». Так, в декабре 2013 г. прокуратура получила право без суда блокировать сайты, призывающие к участию в несанкционированных акциях. В октябре 2014 г. в закон о выборах президента внесли запрет участия в выборах для имеющих неснятую судимость за совершение тяжких преступлений, на основании которого ЦИК отказал Навальному в регистрации из-за приговора по делу «Кировлеса». В июле 2017 г. поправки в закон «О госохране» затруднили поиск недвижимости и иного имущества чиновников, находящихся под охраной ФСО и их родственников, что усложнило расследования ФБК.

Быстрая реакция, ограничивающая деятельность организаций или отдельных оппозиционеров «законом», кажется власти эффективным способом решения текущих задач. Но сиюминутное законотворчество порождает пренебрежение законом: подобные новеллы превращают закон в расходный полицейский инструмент, который меняется по мере появления новой целесообразности.