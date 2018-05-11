От редакции
Статья опубликована в № 4564 от 11.05.2018 под заголовком: Кодекс Навального

Закон для Алексея Навального

Практика ситуативного законотворчества, ответов на конкретные вызовы и действия политиков превращает закон в расходный полицейский инструмент
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Многочисленность митингов, организуемых Алексеем Навальным, не дает покоя российским законодателям. Уже соорудившие вокруг лидера уличной оппозиции целый забор запретительных законов депутаты хотят штрафовать организаторов акций за «вовлечение» детей в несанкционированные митинги. Это типичный пример точечного, именного законотворчества, когда бюрократия отвечает на конкретные вызовы и действия политиков, принимая всякий раз специальные законы – как правило, юридически неубедительные, но оставляющие возможности для избирательного репрессивного их применения.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов-единороссов. Это не первая попытка властей изолировать молодежь от уличной политики после массового выхода студентов и старшеклассников на акции протеста в 2017 г. В мае 2017 г. председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить участие детей в массовых мероприятиях, особенно несанкционированных, в октябре начальник антиэкстремистского главка МВД генерал Тимур Валиулин призвал усилить ответственность родителей и учебных заведений за участие несовершеннолетних в митингах оппозиции. Наконец, в феврале 2018 г. Владимир Путин поручил МВД «решительно пресекать» попытки привлечь молодежь на несанкционированные акции.

Инициатива депутатов фактически дублирует дореволюционные запреты участия молодежи и детей в демонстрациях в начале XX в. Но, как отмечает правовед Александр Саленко, «время для возрождения в законодательстве архаичных ограничений свободы мирных собраний по признаку возраста давно прошло <...> Отечественная история убедительно показала, что данные меры были неэффективны». Ограничение прав несовершеннолетних и наказание за их вовлечение в несанкционированные акции должны учитывать соблюдение принципа свободы мирных собраний, полагает Саленко.

Но российской бюрократии важно не качество законов, а возможность их избирательного репрессивного применения. Она поднаторела в принятии законов, ограничивающих права конкретных политиков, в частности Навального – фактически создан уже целый «кодекс Навального». Так, в декабре 2013 г. прокуратура получила право без суда блокировать сайты, призывающие к участию в несанкционированных акциях. В октябре 2014 г. в закон о выборах президента внесли запрет участия в выборах для имеющих неснятую судимость за совершение тяжких преступлений, на основании которого ЦИК отказал Навальному в регистрации из-за приговора по делу «Кировлеса». В июле 2017 г. поправки в закон «О госохране» затруднили поиск недвижимости и иного имущества чиновников, находящихся под охраной ФСО и их родственников, что усложнило расследования ФБК.

Быстрая реакция, ограничивающая деятельность организаций или отдельных оппозиционеров «законом», кажется власти эффективным способом решения текущих задач. Но сиюминутное законотворчество порождает пренебрежение законом: подобные новеллы превращают закон в расходный полицейский инструмент, который меняется по мере появления новой целесообразности.

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