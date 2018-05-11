Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4564 от 11.05.2018 под заголовком: Митинги не для детей

Госдума предлагает наказывать за вовлечение подростков в несанкционированные акции

Если не разгонять мирные митинги, никаких нарушений не будет, возражают эксперты
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За вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные уличные акции может быть установлена административная ответственность. Законопроект внесла группа депутатов-единороссов, среди которых Алена Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Окунева и Евгений Ревенко. Поправки в КоАП предусматривают за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции штраф для граждан в размере от 30 000 до 50 000 руб., или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 50 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 250 000 до 500 000 руб.

Повторное правонарушение будет наказываться в соответствии с ч. 8 ст. 20.2 КоАП, которая предусматривает штраф для граждан в размере от 150 000 до 300 000 руб., или обязательные работы до 200 часов, или административный арест до 30 суток, для должностных лиц – штраф от 200 000 до 600 000 руб., для юрлиц – от 500 000 до 1 млн руб. Предполагается, что протоколы об этих административных правонарушениях будут составлять полицейские. В пояснительной записке авторы отмечают, что целью законопроекта является в том числе недопущение причинения вреда жизни, здоровью и развитию несовершеннолетних.

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