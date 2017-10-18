Узаконить наказание взрослых за участие детей в протестах будет сложно
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Родителей и учебные заведения нужно наказывать за участие школьников в несанкционированных акциях. С таким предложением на заседании Совета по правам человека (СПЧ) во вторник выступил начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД Тимур Валиулин: «Уменьшение возраста участников нас, как ответственных за ситуацию, настораживает». Валиулин предложил подумать над поправками в законодательство, которые усилили бы ответственность не только детей, «которые не знают, на что идут», но и их родителей и учебных заведений, отвечающих за образование и воспитание подростков.
В мае против участия несовершеннолетних в несогласованных акциях высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, поручившая сенаторам изучить вопрос о законодательном запрете на вовлечение детей в подобные мероприятия.
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