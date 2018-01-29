Забастовку Навального заметят после президентских выборов

Акция сторонников Навального в Москве вновь прошла без согласования с властями Евгений Разумный / Ведомости

В воскресенье в России прошла организованная Алексеем Навальным акция протеста в поддержку «забастовки избирателей». По словам оппозиционера, митинги состоялись в 118 городах, в 20% случаев (включая Москву и Санкт-Петербург) они не были согласованы. По данным пресс-центра МВД, акции прошли в 46 регионах, «Интерфакс» со ссылкой на источники в МВД сообщил о 3500 участниках. В Москве, по данным МВД, на Пушкинской площади собралось около 1000 человек. Среди лозунгов, которые скандировала толпа, кроме традиционных «Путин вор» и «Россия будет свободной» звучали и новые, связанные с выборами, вроде «Мы не скот, выборам бойкот».

По данным «ОВД-инфо» на 18.30 воскресенья, на акциях по всей России было задержано 257 человек, больше всего в Чебоксарах, Уфе, Кемерове и Мурманске. В Москве задержали 16 человек, в том числе и Навального – почти сразу после приезда на Тверскую. По словам руководителя федерального штаба Навального Леонида Волкова, несмотря на высокий процент согласования акций в регионах, сильно увеличилось давление на активистов, готовивших митинги. Так, в Омске, Пскове, Петербурге, Мурманске и других городах полиция изымала из штабов материалы с призывом к бойкоту выборов, а в Уфе, Орске, Великом Новгороде и том же Петербурге координаторы акции попали под административные аресты. Утром в воскресенье полиция взломала дверь в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и изъяла технику.

Проведенная акция запустила «забастовку избирателей» и должна воодушевить волонтеров агитировать за бойкот выборов, считает Волков: «Главная цель – информирование граждан. У нас [на YouTube] 1,2 млн просмотров стрима, завтра будет уже 2–3 млн просмотров. Молодые станут нашими медиа и попытаются достучаться до немолодых. Хотя то, что там смотрит видео только молодежь, это стереотип». По мнению Волкова, власти перед выборами не хотят массовых задержаний, но «не удержались и разгромили офис ФБК».

В октябре на встрече с президентом тему отказа в согласовании митингов и задержаний на них поднимал член Совета по правам человека Николай Сванидзе. Как заявил в ответ Владимир Путин, он представляет, что органы власти «загоняют куда-то там за бугор все эти акции», но мешать жизнедеятельности крупных городов тоже неправильно, поэтому президент пообещал обдумать эту ситуацию.

Навальный недостаточно политизирует ситуацию, считает политолог Глеб Павловский: «Если объявляется всероссийская электоральная забастовка, то нельзя потом взять и провести какую-то демонстрацию с непонятной целью». Последние полгода Навальный ничего не добавил к тому, чего он добился летом, говорит эксперт: «Лидер должен ясно сказать, что именно он предлагает и для каких целей. Пока же это производит периферийное впечатление, что с Навальным бывает регулярно – он то взлетает на всероссийский уровень, как это было в 2017 г. после выхода фильма о премьере и двух протестных акций, которые привели к нему новых людей, то снова теряется». При этом Навальный выполнил колоссальную роль, создав новую политическую сцену, по которой теперь «могут ходить [Ксения] Собчак и [Павел] Грудинин», добавляет Павловский: «Правда, быть пока на ней лидером у него не получается. Навальному надо расширять тематику кампании, делать ее более интересной для новых людей, которых не заинтересовала борьба с коррупцией». Электоральная забастовка предполагает много действий, предпринимая которые, человек включается в широкое движение и становится заметным для власти и ее цель – вовсе не число неиспользованных бюллетеней, пока же Навальным это понятие не расшифровано, резюмирует эксперт.

Цель акции Навального – создание информационного поля, говорит политолог Александр Кынев: «Власть попадается в ловушки Навального и за счет не самой адекватной реакции на деятельность его штабов дополнительно повышает информированность. И если власть считает, что стратегиями запугивания кому-то мешает, то происходит ровно обратное – она мультиплицирует эффект». Посчитать, как снизится явка, после этой акции невозможно и это не имеет значения, полагает Кынев: «На кону публичная репутация избирательного процесса, которая складывается из регистрации кандидатов, того, как власть ведет себя с оппонентами и т. д. Кроме того, если нельзя повлиять на фамилию победителя, то можно сыграть существенную роль в распределении мест между остальными, потому что от этого зависит будущее партий. И кампания Навального точно на это влияет. Чем хуже выглядят разные игроки по результатам выборов, тем сильнее Навальный, который к выборам не был допущен».