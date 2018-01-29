Демократия
Статья опубликована в № 4496 от 29.01.2018 под заголовком: Алексей Навальный бойкотировал Тверскую

Забастовку Навального заметят после президентских выборов

На итоги голосования она не повлияет, но изменит политическую ситуацию
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В воскресенье в России прошла организованная Алексеем Навальным акция протеста в поддержку «забастовки избирателей». По словам оппозиционера, митинги состоялись в 118 городах, в 20% случаев (включая Москву и Санкт-Петербург) они не были согласованы. По данным пресс-центра МВД, акции прошли в 46 регионах, «Интерфакс» со ссылкой на источники в МВД сообщил о 3500 участниках. В Москве, по данным МВД, на Пушкинской площади собралось около 1000 человек. Среди лозунгов, которые скандировала толпа, кроме традиционных «Путин вор» и «Россия будет свободной» звучали и новые, связанные с выборами, вроде «Мы не скот, выборам бойкот».

По данным «ОВД-инфо» на 18.30 воскресенья, на акциях по всей России было задержано 257 человек, больше всего в Чебоксарах, Уфе, Кемерове и Мурманске. В Москве задержали 16 человек, в том числе и Навального – почти сразу после приезда на Тверскую. По словам руководителя федерального штаба Навального Леонида Волкова, несмотря на высокий процент согласования акций в регионах, сильно увеличилось давление на активистов, готовивших митинги. Так, в Омске, Пскове, Петербурге, Мурманске и других городах полиция изымала из штабов материалы с призывом к бойкоту выборов, а в Уфе, Орске, Великом Новгороде и том же Петербурге координаторы акции попали под административные аресты. Утром в воскресенье полиция взломала дверь в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и изъяла технику.

Проведенная акция запустила «забастовку избирателей» и должна воодушевить волонтеров агитировать за бойкот выборов, считает Волков: «Главная цель – информирование граждан. У нас [на YouTube] 1,2 млн просмотров стрима, завтра будет уже 2–3 млн просмотров. Молодые станут нашими медиа и попытаются достучаться до немолодых. Хотя то, что там смотрит видео только молодежь, это стереотип». По мнению Волкова, власти перед выборами не хотят массовых задержаний, но «не удержались и разгромили офис ФБК».

В октябре на встрече с президентом тему отказа в согласовании митингов и задержаний на них поднимал член Совета по правам человека Николай Сванидзе. Как заявил в ответ Владимир Путин, он представляет, что органы власти «загоняют куда-то там за бугор все эти акции», но мешать жизнедеятельности крупных городов тоже неправильно, поэтому президент пообещал обдумать эту ситуацию.

Навальный недостаточно политизирует ситуацию, считает политолог Глеб Павловский: «Если объявляется всероссийская электоральная забастовка, то нельзя потом взять и провести какую-то демонстрацию с непонятной целью». Последние полгода Навальный ничего не добавил к тому, чего он добился летом, говорит эксперт: «Лидер должен ясно сказать, что именно он предлагает и для каких целей. Пока же это производит периферийное впечатление, что с Навальным бывает регулярно – он то взлетает на всероссийский уровень, как это было в 2017 г. после выхода фильма о премьере и двух протестных акций, которые привели к нему новых людей, то снова теряется». При этом Навальный выполнил колоссальную роль, создав новую политическую сцену, по которой теперь «могут ходить [Ксения] Собчак и [Павел] Грудинин», добавляет Павловский: «Правда, быть пока на ней лидером у него не получается. Навальному надо расширять тематику кампании, делать ее более интересной для новых людей, которых не заинтересовала борьба с коррупцией». Электоральная забастовка предполагает много действий, предпринимая которые, человек включается в широкое движение и становится заметным для власти и ее цель – вовсе не число неиспользованных бюллетеней, пока же Навальным это понятие не расшифровано, резюмирует эксперт.

Цель акции Навального – создание информационного поля, говорит политолог Александр Кынев: «Власть попадается в ловушки Навального и за счет не самой адекватной реакции на деятельность его штабов дополнительно повышает информированность. И если власть считает, что стратегиями запугивания кому-то мешает, то происходит ровно обратное – она мультиплицирует эффект». Посчитать, как снизится явка, после этой акции невозможно и это не имеет значения, полагает Кынев: «На кону публичная репутация избирательного процесса, которая складывается из регистрации кандидатов, того, как власть ведет себя с оппонентами и т. д. Кроме того, если нельзя повлиять на фамилию победителя, то можно сыграть существенную роль в распределении мест между остальными, потому что от этого зависит будущее партий. И кампания Навального точно на это влияет. Чем хуже выглядят разные игроки по результатам выборов, тем сильнее Навальный, который к выборам не был допущен».

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике