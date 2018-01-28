В Москве прошла «Забастовка избирателей»

Акция не была согласована с властями Евгений Разумный / Ведомости

В Москве в воскресенье, 28 января, прошла «Забастовка избирателей», организованная политиком Алексеем Навальным. Акция, проходящая на Тверской улице, не была согласована с властями. Навальный успел добраться до Тверской, но по пути к Пушкинской площади был почти сразу задержан полицией.

К началу акции - в 14.00 мск - со стороны Охотного Ряда на Тверской было немноголюдно. Предполагалось, что протестующие должны идти против часовой стрелки. На Пушкинской площади к началу акции собралось несколько сотен людей, скандирующих «Россия без Путина». Столичное УВД оценило суммарное количество участников акции в 1000 человек.

Полиция просила протестующих уйти с Пушкинской площади. Сторонники Навального скандировали его имя, держали в руках плакаты с призывом к забастовке избирателей. Протестующие кроме традиционных лозунгов «Россия будет свободной», «Долой власть чекистов», «Путин вор», «Мы не уйдем» скандировали речевки, связанные с выборами и бойкотом: «Бойкот», «Мы не скот, выборам бойкот», «Четвертый срок - тюремный». У некоторых в руках были плакаты: «Явка на выборах была причиной, стала проблемой», «Акция!!! Голосую за «ЕР». Цена: будущее ваших детей. Акция не распространяется на детей чиновников», «Россия + Путин = Россия без будущего». На фонаре у памятника Пушкину сидел молодой человек в костюме и маске Путина, выкрикивая «Долой царя». В толпе бродил человек в маске Путина в короне и мантии с коробкой, на которой написано «Налоги».

Около четырех часов толпа двинулась в сторону Манежной площади по Тверской. Полиция почти никого из участников акции не задерживала.

Акция без лидеров

Еще перед акцией были задержаны ее организаторы. На автобусной остановке около дома задержали соратника Навального Николая Ляскина. Также был задержан руководитель московского штаба Навального Сергей Бойко. Рано утром полиция пришла в офис Фонда борьбы с коррупцией, где взломала дверь. По словам Навального, они искали, откуда ведется онлайн-трансляция митингов на YouTube. Директор ФБК Роман Рубанов сообщил, что из офиса изъяли все компьютеры и другую технику. Сотрудники Фонда с 5 утра вели трансляцию митингов, которые проходят по всей России. В эфире канала «Навальный-Live» политик рассказал, что ночевал не дома, чтобы его не забрала полиция. В прошлый раз перед акцией Навальный был задержан в подъезде.

В Москве сторонники Навального подавали заявку на проведение акции на Тверской улице. Мэрия Москвы предложила провести митинг в Сокольниках, Марьино или у метро «Щукинская». Однако Навальный отказался от предложенных вариантов и позвал сторонников выходить на Тверскую. Навальный, как и на прошлых акциях, предложил идти против часовой стрелки по Тверской улице.

Всего акции проходят, по данным Навального, в 118 городах. В Екатеринбурге в шествии принял участие мэр города Евгений Ройзман. На митинге в Кемерове были задержаны координатор штаба Ксения Пахомова и около 20 участников, сообщает пресс-служба Навального.

«Забастовку избирателей» Навальный объявил, поскольку его не допустили к участию в выборах президента из-за судимости по тяжкой статье по делу «Кировлеса». Первый приговор по делу был отменен Верховным судом после постановления ЕСПЧ в пользу Навального, однако позже ему был вынесен такой же приговор. Поскольку для властей первоочередным на выборах является вопрос явки, то Навальный призвал не участвовать в выборах и объявил акцию по бойкоту выборов.

«Забастовка избирателей» в городах России