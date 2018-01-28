В России проходит «Забастовка избирателей»

«Забастовка избирателей» во Владивостоке Aleksander Khitrov / AP

В России в воскресенье, 28 января, проходят акции протеста против участия в выборах – «Забастовка избирателей», организованная политиком Алексеем Навальным. Акции должны пройти, как говорил Навальный, в 118 городах. По его словам, власти согласовали митинги в 80% случаев. Первые митинги прошли в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Магадане, Чите, Улан-Удэ и Комсомольске-на-Амуре. Во Владивостоке акция не была согласована, однако люди все равно вышли на митинг. Согласно фотографиям из Telegram-канала «Команда Навального» в акциях в разных городах принимают участие от нескольких десятков до нескольких сотен человек.

В Москве с утра полиция пришла в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Навальный сообщил, что полиция вскрыла дверь в офис ФБК, его пресс-секретарь Кира Ярмыш уточнила, что сотрудники искали заложенную бомбу. Сотрудники фонда с раннего утра вели онлайн-трансляцию митингов на YouTube. Оппозиционер уточнил, что сам не задержан, и призвал людей выйти на акцию в Москве в 14.00.

В Москве и Санкт-Петербурге акции протеста не согласованы. В Москве сторонники Навального подавали заявку на проведение акции на Тверской улице. Мэрия Москвы предложила провести митинг в Сокольниках, Марьино или у метро «Щукинская». Однако Навальный отказался от предложенных вариантов и позвал сторонников выходить на Тверскую. Навальный, как и на прошлых акциях, предложил идти против часовой стрелки по Тверской. В Санкт-Петербурге акция пройдет на площади Пролетарской Диктатуры.

Замглавы МВД Александр Горовой заявил, что нарушения закона на массовых акциях и митингах в преддверии выборов будут жестко пресекаться: «Мы двумя руками за предоставленное Конституцией и федеральными законами право граждан на проведение шествий, митингов и демонстраций. Но абсолютно жестко должны подходить и пресекать нарушения этих законов». По его словам, «интересанты раскачивают ситуацию, пытаются путем нарушения закона привлечь к себе внимание» (цитата по «Интерфаксу»).

По словам руководителя федерального штаба Навального Леонида Волкова, несмотря на высокий процент согласования акций в регионах, сильно увеличилось давление на оппозиционеров, которые готовят митинги. В Омске, Пскове, Санкт-Петербурге, Мурманске, Южно-Сахалинске, Екатеринбурге, Ярославле Тюмени, Самаре и многих других городах полиция приходила в штабы Навального и изымала агитационные материалы с призывом принять участие в «Забастовке избирателей». Кроме того, под административный арест за нарушение правил проведения публичных мероприятий попали координаторы штабов Навального и его сторонники в Уфе, Орске, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Краснодаре, Костроме и других городах.

«Забастовку избирателей» Навальный объявил, поскольку его не допустили к участию в выборах президента из-за судимости по тяжкой статье по делу «Кировлеса». Первый приговор по делу был отменен Верховным судом после постановления ЕСПЧ в пользу Навального, однако позже ему был вынесен такой же приговор. Поскольку для властей первоочередным на выборах является вопрос явки, то Навальный призвал не участвовать в выборах. В конце прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил о необходимости изучить призывы Навального к бойкоту выборов на соответствие законодательству.

Акция 28 января стала четвертой протестной всероссийской акцией с начала прошлого года, организованной Навальным. Первые две акции прошли 26 марта и 12 июня и были многочисленными. Третья акция прошла 7 октября и, в частности, в Москве собрала в разы меньше участников, чем предыдущие.

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