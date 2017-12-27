Навальный анонсировал всероссийскую акцию протеста

Навальный написал, что предварительные заявки на проведение шествий и митингов 28 января они начинают подавать уже сейчас

Анатолий Медведь для Ведомостей

Политик Алексей Навальный объявил о проведении общероссийской акции «в поддержку забастовки избирателей». Она запланирована на 28 января. Об этом Навальный написал у себя на сайте. По мнению Навального, для Кремля самым важным является явка. «Задача «победы» решена, и до 18 марта они будут решать только вопрос прихода людей на участки. Вон уже и патриарха Кирилла расчехлили — отбросил духовные дела и призывает прийти на выборы», - написал Навальный.

Навальный написал, что предварительные заявки на проведение шествий и митингов 28 января они начинают подавать уже сейчас, чтобы места, где они планируют их проводить, не были заняты другими мероприятиями. Потом они подадут повторные заявки за 15 дней. «Властям важно изобразить, что народ верит в выборы и согласен с такой конструкцией, а мы будем доказывать, что нет, что граждане России требуют конкуренции», - заявил Навальный.

В понедельник Центризбирком отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты из-за того, что он был осужден по тяжкой статье по делу «Кировлеса». Навальный был осужден по этому делу повторно - после того, как первый приговор был отменен Верховным судом из-за решения Европейского суда по правам человека. На своем выдвижении, которое прошло в воскресенье, Навальный объявил, что проведет забастовку избирателей. В ходе «забастовки» штабы Навального превращаются в штабы избирательной забастовки, будут наблюдение и контроль за выборами с точки зрения явки. Кроме того, будет вестись агитация против выборов и против прихода на участки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на этой неделе заявил о необходимости изучить призывы Навального к бойкоту выборов на предмет соответствия законодательству. «Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству», - заявил Песков.