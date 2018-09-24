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На Мальдивах действующий президент на выборах проиграл кандидату от оппозиции

На президентских выборах на Мальдивах действующий лидер Абдула Ямин проиграл кандидату от оппозиции Ибрагиму Мохамеду Солиху, передает AP. По данным издания Mihaaru, по итогам подсчета 100% протоколов за Солиха проголосовали 58,4% избирателей (134 146 голосов), за Ямина – 41,6% (95 623 голоса). Явка на выборах составила 89,2%.

Как отмечает AP, победа была неожиданной. Оппозиция опасалась, что власти сфальсифицируют результаты выборов. Однако, как пишет местное издание The Edition, правительство впервые признало победу оппозиционного кандидата. «Солих полностью отличается от Ямина... Ямин – диктатор и жестокий человек. Солих – очень мягкий человек, который прислушивается ко всем», – заявил AP 39-летний владелец IT-бизнеса Ахамед Фиазал. Солих, комментируя победу, назвал результаты выборов «моментом счастья, надеждой», однако он усомнился в прозрачности избирательного процесса.

Солих шел на выборы как кандидат от Мальдивской демократической партии, Ямин был кандидатом от Прогрессивной партии Мальдив. Ямин возглавил республику в ноябре 2013 г. Предыдущие президентские выборы несколько раз переносились. Всего было три тура голосования. Результаты первых двух туров (Ямин занимал вторые места) были признаны недействительными. По итогам третьего тура, который прошел 16 ноября 2013 г., Ямин набрал более 51% голосов избирателей. На следующий день состоялась церемония инаугурации. 28 сентября 2015 г. на Ямина было совершено покушение, однако тогда президент не пострадал. Спустя месяц по подозрению в покушении на жизнь Ямина был арестован вице-президент Мальдив Ахмед Адиб.

В феврале этого года Ямин объявил в стране чрезвычайное положение. Такое решение президент принял в связи с тем, что Верховный суд Мальдив постановил освободить девять осужденных, среди них бывший президент республики Мохаммед Нашид. Обвинения против них суд признал политически мотивированными.

До того как Ямин стал президентом Мальдив, страной руководил Мохамед Нашид. В 2008 г. он стал первым демократически избранным президентом республики. На посту главы государства он сменил Момуна Абдула Гаюма, который 30 лет возглавлял страну. Нашид был свергнут в 2012 г. за активную критику деятельности Гаюма. В марте 2015 г. Нашида признали виновным в террористической деятельности.

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