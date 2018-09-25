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Коммунист Ищенко посоветовал Памфиловой не вмешиваться в работу партии

Бывший кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ, участник второго тура выборов Андрей Ищенко считает, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова не должна вмешиваться в политику партий. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По словам Ищенко, Памфилова должна обеспечивать работу избиркомов.

«Не на том уровне она находится, чтобы рекомендовать кандидатам и партиям, что делать в той или иной ситуации», – прокомментировал Ищенко рекомендацию Памфиловой отказаться от участия в повторном голосовании.

Ранее председатель ЦИК заявила, что участникам второго тура губернаторских выборов в Приморье – Ищенко и нынешнему врио губернатора, кандидату от «Единой России» Андрею Тарасенко – следует отказаться от участия в повторных выборах. «Я надеюсь, что нынешние кандидаты, оба, которые себя дискредитировали и потеряли доверие в глазах избирателей, что ни один из них не решится в такой ситуации еще раз выставить свою кандидатуру», – говорила она.

В Приморье 16 сентября прошел второй тур выборов губернатора. По итогам подсчета 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов, Ищенко – 48,06%. Стороны обвинили друг друга в фальсификации. В ЦИК поступило более 200 жалоб на нарушения во время выборов. 20 сентября региональный избирком отменил результаты выборов. В течение трех месяцев должно состояться повторное голосование.