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Депутаты раскритиковали коммунистов за футболки против пенсионной реформы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать регламент нижней палаты парламента и приходить в зал пленарных заседаний в костюмах и галстуках. «Коллеги, думаю, что на зарплату депутату можно пиджак купить и галстук тоже», – заявил Володин на заседании в среду.

Поводом для этого заявления стали футболки депутатов от КПРФ Валерия Рашкина и Дениса Парфенова, в которых они пришли на второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста. На них обратил внимание депутат от ЛДПР Сергей Иванов. «Я считаю, что регламент должен быть один для всех. Коллега Рашкин и его коллеги, которые в майках находятся, нарушают регламент. В зале Госдумы надо находиться в соответствующей одежде», – сказал Иванов.

После этого в зале Госдумы раздались аплодисменты. Володин поддержал Иванова. Спикер Госдумы отметил, что у находящихся в зале зарплата позволяет купить галстук и костюм: «У нас зарплата выше намного, чем у тех, кто нас избирал».

В трансляции Госдумы Рашкина и Парфенова показали лишь мельком. Однако Рашкин выложил в своем Facebook фотографию с заседания. На ней видно, что на футболках, в которых он и Парфенов пришли на заседание, перечеркнуты цифры 65 и 63. Именно до этого возраста правительство ранее предложило повысить пенсионный возраст в России: 65 лет – для мужчин и 63 – для женщин.