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Политика
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Депутаты раскритиковали коммунистов за футболки против пенсионной реформы

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать регламент нижней палаты парламента и приходить в зал пленарных заседаний в костюмах и галстуках. «Коллеги, думаю, что на зарплату депутату можно пиджак купить и галстук тоже», – заявил Володин на заседании в среду.

Поводом для этого заявления стали футболки депутатов от КПРФ Валерия Рашкина и Дениса Парфенова, в которых они пришли на второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста. На них обратил внимание депутат от ЛДПР Сергей Иванов. «Я считаю, что регламент должен быть один для всех. Коллега Рашкин и его коллеги, которые в майках находятся, нарушают регламент. В зале Госдумы надо находиться в соответствующей одежде», – сказал Иванов.

После этого в зале Госдумы раздались аплодисменты. Володин поддержал Иванова. Спикер Госдумы отметил, что у находящихся в зале зарплата позволяет купить галстук и костюм: «У нас зарплата выше намного, чем у тех, кто нас избирал».

В трансляции Госдумы Рашкина и Парфенова показали лишь мельком. Однако Рашкин выложил в своем Facebook фотографию с заседания. На ней видно, что на футболках, в которых он и Парфенов пришли на заседание, перечеркнуты цифры 65 и 63. Именно до этого возраста правительство ранее предложило повысить пенсионный возраст в России: 65 лет – для мужчин и 63 – для женщин.

Технологии
Новости

В России возродят производство фотоаппаратов «Зенит»

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Красногорский завод им. С. А. Зверева и компания Leica решили возродить в России производство фотоаппаратов «Зенит», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя завода.

«Зенит и Leica изначально договорились произвести только ограниченное количество фотоаппаратов "Зенит М". Однако это не ограниченное издание с новыми функциями, а камеры в лимитированном дизайне, эксклюзивной упаковке с индивидуальным номером. Тираж этой камеры крайне ограничен. Всего 500 штук номерных камер и объективов Зенитар 1,0/35, доступных к приобретению в России и Европе», — пояснил он.

По словам представителя завода, выпуск «Зенит М» — это только один из проектов. В будущем предприятие может выпустить зеркальную или дальномерную камеру под брендом «Зенит». «Мы проанализируем полученный опыт и решим, какая камера будет следующая», — уточнил он, отметив, что цена на аппарат будет адекватной. Стоимость камеры Leica выше, чем у камер массового производства. «Leica передала все необходимые технические параметры, которые мы обязались соблюсти в производстве объективов. Принимая это во внимание, цена на фотоаппарат "Зенит" будет находиться в премиальном сегменте от 5000 до 6000 евро», — сказал представитель.

Оптика «Зенит М» будет изготовлена по стандартам качества Leica Camera AG, однако сохранит «ту неповторимую художественную картинку, получаемую на объективы Красногорского завода». 

Красногорский механический завод выпускал фотоаппарат «Зенит» с 1952 по 1956 г. Это был один из первых в мире однообъективных зеркальных фотоаппаратов. Он был создан на базе дальномерного фотоаппарата «Зоркий», который производился предприятием с 1949 г.

В Великобритании на аукцион выставили советские шпионские фотоаппараты

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Политика
Новости

Памфилова не исключила проведения новых выборов в Хакасии за счет уходящего губернатора

Ведомости
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Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова потребовала разобраться в причинах отказа действующего губернатора Хакасии Виктора Зимина от участия во втором туре выборов руководителя региона. По ее словам, если причина не была уважительной, то есть основания потребовать с него возмещения потраченных на подготовку к выборам денег, заявила Памфилова на заседании ЦИК в среду. Она отметила, что если губернатор сослался на плохое состояния здоровья, то, наверное, здоровье не позволяет ему исполнять обязанности главы региона до выборов.

За две недели на организацию второго тура региональные избиркомы потратили 2,7 млн руб., сообщил председатель избиркома Хакасии Александр Чумарин. Местная администрация пообещала до конца недели профинансировать избирательную кампанию.

По закону, кандидат может отказаться от участия в кампании не позднее чем за пять дней до выборов. Позднее это можно сделать только в силу «вынуждающих обстоятельств» (ограничение судом дееспособности, тяжелая болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата или его близких родственников). Если причина не является уважительной, то понесенные всеми избирательными комиссиями при подготовке и проведении выборов расходы взыскиваются с кандидата и выдвинувшей его партии.

Ранее действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин отказался от участия во втором туре губернаторских выборов. Он записал видеообращение с объяснениями к жителям республики. Зимин пояснил, что снял свою кандидатуру с выборов, «чтобы не допустить раскола в Хакасии, моем родном доме». Он отметил, что за то время, что он возглавлял республику (девять лет), Хакасия «окрепла». «Мы сохранили основные предприятия», — говорил. «На республику и на меня были обрушены потоки критики. Я не жалуюсь, я политик и понимал, что это такое. Но я оказался в центре мощнейшей информационной кампании, целью которой была смена власти в Хакасии», — заявлял Зимин. По его словам, в ходе первого тура выборов народ выразил недоверие «курсу правительства».

Первый тур выборов в Хакасии прошел 9 сентября. В нем участвовали, помимо Зимина, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар от регионального отделения Партии роста. Ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 50% голосов. Во втором туре должны были принять участие Коновалов (44,81% голосов в первом туре) и Зимин (32,42% голосов в первом туре). Позже, 23 сентября, Зимин снял свою кандидатуру с выборов. Второй тур выборов ЦИК назначил на 7 октября. Соперником Коновалова станет Филягин, набравший в первом туре 11,23%.

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Бизнес
Новости

«Татнефть» раскрыла параметры своей стратегии до 2030 года

Ведомости
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Совет директоров «Татнефти» утвердил стратегию развития компании на период до 2030 г. Документ размещен на сайте компании. «Татнефть» ожидает роста капитализации к 2030 г. до $36 млрд согласно базовому сценарию. При низких ценах на нефть капитализация компании к 2030 г. будет на уровне $31 млрд, при сценарии высоких цен — $50 млрд. Сейчас капитализация «Татнефти» находится на уровне $28 млрд.

Чистый денежный поток (операционный денежный поток за вычетом инвестиций и расходов на погашение текущих займов) по итогам 2018 г. ожидается в 112 млрд руб., а в 2030 г. — на уровне 430 млрд руб. Согласно стратегии, EBITDA «Татнефти» в 2030 г. увеличится до 519 млрд руб. против 161 млрд руб. в 2017 г. «Татнефть» в 2019-2030 гг. планирует инвестиции в размере 1,16 трлн руб., из них 799 млрд руб. пойдут на разведку и добычу.

«Успешное достижение бизнес-целей в совокупности позволит в базовом сценарии... обеспечить ежегодную выплату дивидендов акционерам в соответствии с дивидендной политикой компании, сохранить лидерские позиции в области защиты окружающей среды, развития человеческого капитала», — отмечается в пресс-релизе компании.

В середине августа совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2018 г. в размере 70,4 млрд руб., или 75% чистой прибыли по РСБУ. На каждую привилегированную и обыкновенную акцию было предложено выплатить 30,27 руб.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

Гонконгская Mandarin оriental получила в управление первый отель в России

Ведомости
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Capital group подписала соглашение с Mandarin oriental об управлении отелем в многофункциональном комплексе на Софийской набережной. Инвестиции в проект составят 30 млрд руб. Об этом на презентации проекта рассказали генеральный директор Capital group Валентина Становова и директор по развитию Mandarin oriental Пол Массот.

Многофункциональный комплекс на Софийской набережной включает в себя отель на 65 номеров и жилую часть на 137 квартир. Общая площадь реставрации зданий и новых построек составляет более 48 000 кв. м. В комплекс также войдет фитнес-центр, рестораны, магазины и SPA-салон.

Люксовая сеть Mandarin оriental была основана в 1963 г. в Гонконге. Сегодня в ее портфеле 29 отелей и восемь апарт-комплексов в 19 странах, в том числе в Токио, Сингапуре, Нью-Йорке, Лондоне и Париже. Сеть несколько раз пыталась выйти на российский рынок, однако до текущего момента все ее попытки были безуспешны.

Политика
Новости

Госдума единогласно одобрила поправки Путина к пенсионной реформе

Ведомости
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Госдума единогласно одобрила поправки к пенсионной реформе, предложенные президентом России Владимиром Путиным. Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты парламента, которая в среду рассматривает во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Сам законопроект пока не принят.

Поправки Путина представил председатель профильного комитета по труду и социальной политике и депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Все присутствующие на заседании депутаты проголосовали за них единогласно – 385 человек. Воздержавшихся, как и голосов против, не было.

«Это говорит о том, что те предложения, которые были направлены президентом на правительственный вариант законопроекта, смягчающие плавное введение повышения пенсионного возраста в нашей стране, поддержано без исключения всеми фракциями», — заявил зампред Госдумы Сергей Неверов. По его словам, в рамках подготовки ко второму чтению, проведенной работы, общественно-парламентских слушаний, консультаций с экспертами, с общественными организациями и депутатами региональных парламентов выработан «тот вариант, который наиболее устраивает сегодня всех». «И президентские поправки, которые сегодня без исключения поддержаны всеми политическими партиями, говорят о том, что законопроект, который направлен в первую очередь на повышение благосостояния наших пенсионеров, будет поддержан Госдумой», — заявил Неверов.

«Есть, что нас объединяет, правильно, Владимир Вольфович (Жириновский – прим. «Ведомости»)», – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин после принятия президентских поправок.

В среду Госдума рассматривает законопроект о повышении пенсионного возраста. В июне правительство предложило увеличить его с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Однако в августе Путин объявил о смягчении параметров реформы. В частности, президент предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо ранее объявленных 63.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Политика
Новости

Пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского отпустили под подписку о невыезде

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат обвиняемого Сергей Седаков.

«Да, действительно, Ампелонскому изменена мера пресечения. Позавчера он был освобожден под подписку о невыезде», — сказал Седаков. Такое же решение было принято и в отношении других фигурантов дела, добавил он.

В начале сентября Генпрокуратура потребовала взыскать с Ампелонского и других фигурантов дела о растрате в Роскомнадзоре более 58 млн руб. ущерба.

Ранее СКР завершил расследование уголовного дела о растрате более 58 млн руб. в Роскомнадзоре. Изначально уголовное дело в отношении Ампелонского и других фигурантов дела было возбуждено по ст. 159 УК (мошенничество). Позже ведомство переквалифицировало обвинение на ст. 160 УК (растрата). Всего фигурантами уголовного дела являются 14 человек. Из них Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина, советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова, а также гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасию Звягинцеву подозревают в совершении преступления. Статус остальных фигурантов дела, а также их имена и фамилии неизвестны. По мнению следствия, обвиняемые нанесли государству ущерб при помощи фиктивного оформления сотрудников на работу и оплаты их труда.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Госдума начала рассматривать во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста

Ведомости
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Госдума начала рассматривать во втором (основном) чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Парламентарии одобрили поправки, ранее предложенные президентом Владимиром Путиным. В первом чтении этот законопроект депутаты одобрили 18 июля.

Президент 29 августа в ходе телеобращения к россиянам предложил смягчить законопроект. Так, возраст выхода на пенсию для женщин глава государства предложил установить на уровне 60 лет вместо ранее предложенных 63 лет, для мужчин — 65 лет.

Кроме этого предлагается ввести ряд льгот. Например, женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше, с четырьмя – на четыре. Для многодетных женщин, воспитывающих более пяти детей, возраст выхода на пенсию останется прежним – 50 лет. Трудовой стаж, дающий право на досрочную пенсию, предлагается снизить на три года — до 37 лет для женщин и до 42 – для мужчин. Льготы по налогам, оплате услуг ЖКХ и транспорту в будущем будут предоставляться людям предпенсионного возраста.

Ранее, 25 сентября, Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в Уголовный кодекс о введении ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнении людей предпенсионного возраста. Ранее предпенсионным возрастом было предложено считать пять лет перед выходом на пенсию. За нарушение нового закона работодатель может быть оштрафован на сумму до 200 000 руб. (или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев). Наказания в виде лишения свободы данная статья не предусматривает.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

Сеть кофеен Dunkin’ Donuts откажется от «пончиков» в названии

Ведомости
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Американская сеть кофеен Dunkin’ Donuts сменит название в январе 2019 г. Руководство компании приняло решение убрать слово «Donuts» (в переводе с англ. — пончики) из названия. Об этом говорится в сообщении сети.

Ребрендинг позволит компании сосредоточиться на продаже кофе. При этом Dunkin’ Donuts не откажется от продажи фирменных пончиков. Ребрендинг не затронет шрифт логотипа и цвета бренда (розовый и оранжевый), используемые с 1973 г.

Компания решила сменить название сети, так как многие клиенты в разговоре используют сокращенное название Dunkin’.

Дэвид Хоффманн, ставший гендиректором Dunkin' Brands Group в июле, считает, что ребрендинг окажет положительное влияние на рост прибыли. «Мы считаем, что наши усилия по преобразованию Dunkin', учитывающие наше наследие, сделают бренд привлекательным для будущих поколений».

Dunkin' Donuts была основана в 1950 г. в США. Сейчас сеть кофеен (12 600 заведений) представлена в 46 странах. Ежегодно кофейни Dunkin' Donuts продают 2,9 млрд пончиков по всему миру.

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Бизнес
Новости

Следственный комитет возбудил дело против «Фармасинтеза» из-за неуплаты налогов

Ведомости
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении производителя лекарств АО «Фармасинтез». Об этом говорится в сообщении Следственного управления СКР по Иркутской области.

Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК). «В результате незаконных действий бюджету причинен ущерб в размере около 190 млн руб.», — отмечается в сообщении.

По информации следствия, с 2013 по 2014 г. лица, действующие от имени «Фармасинтеза», завышали затраты на покупку лекарственного сырья у иностранных контрагентов путем использования компаний-посредников, зарегистрированных в офшорных зонах. Посреднические фирмы фактически не осуществляли поставку товаров.

«Отражение указанных фиктивных сведений о размерах затрат, связанных с фактическим приобретением лекарственного сырья, в бухгалтерском учете предприятия и в налоговых декларациях по налогу на прибыль организации за 2013 и 2014 гг. привело к занижению суммы налога на прибыль организации в размере 187 850 005 рублей», — говорится в сообщении СКР.

Помимо этого, следствие считает, что «Фармасинтез» неправомерно получил налоговые вычеты по НДС по контрагенту ООО «Регион стройсервис». Эта компания фактически не вела финансово-хозяйственную деятельность с «Фармасинтезом». «Использование фиктивного документооборота с указанной организацией позволило АО "Фармасинтез" заявить необоснованные налоговые вычеты по НДС и уклониться от уплаты НДС на 1 191 315 руб.», — добавили в пресс-службе СКР.

«Фармасинтез» является крупнейшим российским производителем противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных препаратов и антибиотиков. Всего компания производит около 115 наименований лекарств. Выручка компании по РСБУ в 2017 г. составила 10,25 млрд руб., чистая прибыль — 2,21 млрд руб.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса» на 30 июня, 20% уставного капитала АО «Фармасинтез» владеет Викрам Сингх Пуния, о других совладельцах информации нет.

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Технологии
Новости

СМИ узнали о планах ВЭБа отказаться от участия в проекте спутниковой системы

Ведомости
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Единственный потенциальный инвестор по созданию в России глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) может выйти из проекта. О намерении ВЭБа отказаться от финансирования системы, аналогичной американской OneWeb, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма зампреда – члена правления банка Алексея Иванченко вице-премьеру Максиму Акимову от 11 сентября.

Иванченко просит исключить ВЭБ из числа соисполнителей мероприятий по финансированию и проектированию системы. В мероприятиях нацпрограммы «Цифровая экономика», в которую входит проект, банк развития при этом готов участвовать. Ее финансирование оценивается в 299 млрд руб. из внебюджетных источников. ГМИСС является самой затратной частью программы. Всего в проекты «Цифровой экономики» правительство планирует привлечь 2,79 трлн руб.

ГМИСС является частью проекта «Сфера» из 600 российских спутников, о котором президент Владимир Путин рассказывал на прямой линии в июне этого года. Уведомления ВЭБа о выходе из проекта «Роскосмос» пока не получал. При этом тема выхода банка развития из ГМИСС обсуждалась 5 сентября на заседании рабочей группы при президиуме Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам, следует из письма. 17 сентября паспорт нацпрограммы «Цифровая экономика» совет в целом одобрил. Детали финансирования решено конкретизировать к 2020 г.

В случае отказа ВЭБа проект мог бы профинансировать другой госбанк, считает председатель совета директоров ГК «Сканэкс» Василий Барашков. Представители Сбербанка, ВТБ и Российского фонда прямых инвестиций свой интерес к проекту комментировать не стали.

Политика
Новости

Гендиректор «Уралвагонзавода» рассказал о разработке альтернативы «Армате»

Ведомости
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Входящий в «Ростех» «Уралвагонзавод» разрабатывает робототехнический комплекс на базе танка Т-72БЗ по заказу Минобороны. Об этом РБК рассказал гендиректор завода Александр Потапов.

«Решение принимает Минобороны. Мы как промышленность исполняем технические задания, которые нам готовит заказчик», — ответил Потапов на вопрос о том, было ли шасси Т-72Б3 выбрано за основу из-за дороговизны танка «Армата» (Т14).

По словам Потапова, в работе над «Арматой» предполагается «долгосрочный подход». Он назвал «Армату» перспективной платформой, у которой большое будущее. «Мы говорим о разработке, дальше — производство, а там уже и послепродажное обслуживание эксплуатации в войсках. На повестке — обеспечение жизненного цикла. Но если сегодня нужно решать конкретную задачу, то и исходить надо из наличия в первую очередь финансовых и, конечно, технических возможностей», — сказал Потапов.

Гендиректор «Уралвагонзавода» рассказал, что по проекту робототехнического комплекса на базе Т-72 согласовано техническое задание Минобороны. Однако он не смог назвать точные сроки создания первого образца этого комплекса.

В августе РБК со ссылкой на источники сообщил, что «Уралвагонзавод» занялся разработкой тяжелого штурмового робототехнического комплекса на базе шасси Т-72Б3. Рабочее название комплекса — «Штурм». По словам источника в Минобороны, летом был создан макет с боевым оборудованием, демонстрирующий элементы движения.

Три года назад на «Уралвагонзаводе» планировали создать беспилотную версию танка Т-14 («Армата»). Проект имел название «Тачанка-Б». Весной 2018 г. министру обороны Сергею Шойгу показали первый опытный образец. В конце июля того же года вице-премьер Юрий Борисов, курирующий военно-промышленный комплекс, заявил о неготовности вооруженных сил к массовым закупкам «Арматы» из-за ее дороговизны. «Ну и зачем наводнять «Арматами» все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит», — говорил он.

Т-72 является самым массовым боевым танком второго поколения. Его приняли на вооружение еще в СССР в 1973 г. Модернизированная версия Т-72Б3 стоит на вооружении с 2012 г. Т-72Б3 является основным танком сухопутных войск.

Чем будет оснащена армия будущего

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