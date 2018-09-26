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Правительство одобрило повышение тарифов ЖКХ в два этапа

Правительство России поддержало предложенное Минэкономразвития и одобренное Минфином двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 г. Об этом сегодня рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин. «Правительство утвердило подход: 1,7% индексация с начала года и 2,4% с середины года», — сказал министр.

Двухэтапная индексация была выбрана из-за повышения НДС с 1 января 2019 г. с 18 до 20%, и она позволит синхронизировать налоговое и тарифное законодательства. Кроме того, совокупное повышение тарифов ЖКХ не должно превысить целевого уровня инфляции, отмечало Минэкономразвития.

Учесть изменение ставки НДС при оплате ЖКХ с 1 января 2019 г. правительство просили коммунальщики: они обязаны платить НДС уже с начала года, но не смогут сразу включить эти расходы в счет платы населению. Рост платы за услуги ЖКХ ограничен законодательно, поэтому гражданам не нужно беспокоиться из-за повышения НДС, говорил в начале августа министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.